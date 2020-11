Ricciardo: “Nous allons devoir faire pression sur Pérez demain”

Renault est revenu en Q3 avec les deux voitures et les Français sont sur la bonne voie dans leur mission de regagner le terrain perdu en Turquie dans leur lutte pour la troisième place. Daniel Ricciardo a de nouveau battu Esteban Ocon, mais cette fois ce n’était que de deux millièmes de seconde. L’équipe est confiante de bien faire avec les deux voitures pour remporter un bon butin de points ce week-end.



Daniel Ricciardo (6ème):

“Je suis heureux d’avoir terminé dans le top six aujourd’hui. C’était très serré, mais je suis content du tour. J’ai utilisé deux nouveaux matchs pour la Q1 et je n’en ai donc eu qu’un pour la Q3, peut-être avec un tour de plus. les choses se seraient mieux passées. Malgré ça, ça va, et je suis content qu’Esteban soit là aussi, c’est important pour l’équipe. ”

“Nous devons mettre la pression sur Pérez demain et je pense que ce sera une course intéressante. Je serais surpris si quelqu’un s’arrêtait, mais je m’attends à beaucoup de variété stratégique.”

Esteban Ocon (7ème):

“La voiture s’est bien passée et je suis content de nos qualifications. C’était un bon tour et en Q3 j’étais à deux millièmes de seconde derrière Daniel, je ne pouvais pas être plus serré. En général, nous avons eu une bonne qualification et l’équipe. il l’a très bien géré. ”

“Nous avons passé la Q1 avec un seul ensemble de softs et en Q2 nous nous sommes qualifiés avec les médias. Nous savons que la course sera marquée par la dégradation. C’est formidable d’avoir les deux voitures dans le top dix, mais rien n’est dit. Nous allons doivent se battre pour sortir avec de bons points demain. ”

Alan Permane, directeur sportif:

“Ce fut une bonne qualification pour nous avec Daniel en sixième position et Esteban en septième. Ce résultat est très bon pour nos intérêts, car nous devançons la plupart de nos rivaux dans le championnat des constructeurs.”

“C’est une bonne façon de commencer une course. Nous allons commencer avec le pneu moyen, comme tous ceux qui se sont qualifiés dans le Top 10, nous pensons que c’est le meilleur pneu étant donné la forte dégradation attendue. Nous sommes convaincus que nous aurons une bonne course et marquez suffisamment de points avec les deux voitures. ”

