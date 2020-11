Ricciardo: “C’est super de se remettre à rouler dans ces conditions chaudes”

Ocon: “Il semble que nous soyons bien préparés pour ce Grand Prix”

Renault quitte le circuit de Sakhir en pleine forme après les deux premières séances d’essais libres. Daniel Ricciardo et Esteban Ocon se sont sentis à l’aise à bord de leur RS20 sur les courtes et longues distances et espèrent continuer dans cette veine pour le reste du week-end. L’équipe a besoin d’un bon résultat dans ce GP pour regagner le terrain perdu dans la lutte pour la troisième place de la Coupe du monde.



Daniel Ricciardo (10e / 5e):

“C’est très bien de recommencer à rouler dans ce genre de conditions chaudes, je suis très content. Notre FP1 n’a pas été spectaculaire, mais pour FP2 nous avons fait quelques changements et tout semble aller mieux, je pense que je peux dire que nous sommes Là. Tout sera très serré demain pour les qualifications, et à l’approche de la course, les pneus se sont vite usés, donc une course à deux arrêts est probable. Ce serait la première que nous ayons vue depuis longtemps sur le sec. ” .

Esteban Ocon (8e / 11e):

“Dans l’ensemble, ce fut une bonne première journée à Bahreïn. Nous avons eu une journée très chargée avec les pneus prototypes supplémentaires pour l’année prochaine, donc c’était un vendredi différent où nous étions de retour à la normale. avec un peu de pluie dans la première séance. En Essais Libres 2, tout est revenu à la normale, même si les deux drapeaux rouges ont été une grande interruption pour tout le monde. Bien sûr, la bonne chose est que nous regardons vite demain et les longs runs Ils se sont bien passés aussi, il semble que nous soyons préparés pour ce GP “.

Ciaron Pilbeam, ingénieur en chef de carrière:

«C’était un FP 1 inhabituel, plus froid que la normale. Bien sûr, pour le FP 2, tout est revenu à la normale, à ce à quoi nous sommes habitués sur ce circuit. Les deux séances d’aujourd’hui ont été en partie plus exigeantes. pour le test obligatoire avec les pneus 2021. Les essais libres 2 ont été interrompus pendant un certain temps à cause de deux drapeaux rouges mais les deux pilotes se sentaient au moins bien sur un tour et sur de longues courses. Aujourd’hui, nous sommes heureux, impatients. pour continuer comme ça pour le reste du week-end. ”

