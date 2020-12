Ricciardo: “Les temps seront les plus bas que nous ayons réalisés en Formule 1”

Ocon: “Si vous sortez toutes les voitures en même temps, il y aura de très petits espaces entre elles”

Renault arrive au Grand Prix de Sakhir après un résultat très décevant le week-end dernier. Ils courront sur le même circuit, mais avec un tracé de piste différent. Le temps au tour est estimé à moins d’une minute, les qualifications seront donc un défi pour les pilotes, qui tenteront de trouver un écart dans le trafic.



Daniel Ricciardo (4e de la Coupe du monde):

«Tout d’abord, c’est un grand soulagement de savoir que Romain va bien après ce terrible accident du premier tour le week-end dernier. C’est un témoignage de l’avancée de la sécurité dans la catégorie et de tout le travail brillant de tous ceux qui étaient là. impliqué ».

«En ce qui concerne le circuit, ce n’est pas la première fois cette année que nous restons dans les mêmes installations pendant deux semaines consécutives, mais j’aime bien que cette fois, ils aient un peu changé avec l’extérieur et le design plus court. Le temps estimé par tour est inférieur à cela. minute et ce sera le plus bas que nous ayons jamais fait en Formule 1. Il sera donc intéressant de voir ce que tout le monde pense. ”

«Tout cela fait de la qualification un défi particulier car cela obligera les pilotes à s’entasser dans le tour de départ. On voit quelque chose comme ça se produire à chaque fois que nous nous qualifions à Monaco, par exemple. En fin de compte, il s’agira de faire le tour. parfait et une petite erreur peut vous faire baisser de six positions, il n’y a donc pas de place pour l’erreur. Nous allons essayer de réduire le plus possible le court-circuit. ”

“Notre objectif est que les deux pilotes terminent dans les points, mais nous devons améliorer nos performances par rapport au week-end dernier ici, où nous avons terminé septième et neuvième. Nous n’avons pas pu trouver un rythme constant dimanche, voyons si le faible appui sur le circuit. ça fera une différence. Il ne reste plus que deux courses et j’ai hâte de courir! ”

Esteban Ocon (12e de la Coupe du monde):

“Le design extérieur du circuit de Bahreïn va être un tout nouveau défi. Je pense que les qualifications vont être très difficiles et qu’il pourrait y avoir beaucoup de trafic sur la piste. Si vous sortez toutes les voitures en même temps, il y aura de très petits espaces. entre eux et il sera important de trouver un écart pendant que nous cherchons un sillage. Le long circuit est l’une des pistes les plus faciles à dépasser et cela pourrait être encore mieux. ”

«J’ai testé le circuit dans le simulateur et cela semble assez difficile, même s’il est court. Du virage 4 au virage 14 c’est différent du reste de la piste avec des pianos hauts, il est très cahoteux et a probablement moins d’adhérence. Je vais faire un tour la piste cette semaine parce que je n’ai pas encore visité cette zone. C’est un niveau d’appuis et de configuration différents, donc il sera intéressant de voir à quelle vitesse nous nous adaptons. Je suis sûr que nous allons y arriver. ”

«Nous avons eu quelques jours de repos pour recharger nos batteries avant d’examiner complètement la course précédente. Ce n’était clairement pas le meilleur résultat après une bonne qualification. Nous pensons que nous serons mieux adaptés à ce nouveau design, voyons voir. ce que nous pouvons faire. J’enverrai mes meilleurs vœux à Grosjean pour son rétablissement et je suis heureux d’apprendre qu’il va bien. ”

