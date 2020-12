Ricciardo: “C’est un résultat incroyable pour l’équipe”

Ocon: “Nous sommes sur le podium et c’est une sensation fantastique”

Renault quitte le Grand Prix de Sakhir F1 2020 avec des sentiments très positifs. Esteban Ocon – parti onzième – a réalisé son premier podium en F1 en terminant deuxième. Un résultat qui est célébré par tout dans l’équipe. De son côté, Daniel Ricciardo a terminé cinquième derrière la McLaren de Carlos Sainz. Le pilote australien estime qu’ils auraient pu faire mieux et assure qu’il réessayera le week-end prochain, lorsqu’il courra pour la dernière fois avec Renault.



Daniel Ricciardo (5ème):

“C’est un résultat incroyable pour l’équipe. Je tiens à féliciter Esteban pour son premier podium. Ce fut une course incroyable pour lui et son côté du garage. Pour moi, c’était un peu décevant, car nous aurions pu être meilleurs. J’étais heureux. avec le départ et j’ai eu l’impression que nous avions beaucoup d’occasions d’être en quatrième position après le premier tour. Ensuite, nous sommes allés aux stands et j’ai perdu la position contre Kvyat. Nous avons réussi à le dépasser au deuxième arrêt, mais il n’y avait pas grand-chose d’autre à faire. essayer le week-end prochain et nous essaierons de bien terminer la saison. ”

Esteban Ocon (2e):

“Quelle course! Nous l’avons fait, nous sommes sur le podium et c’est une sensation fantastique. C’était incroyable, j’ai tout ressenti en franchissant la ligne d’arrivée. J’ai vraiment pleuré et j’en suis fier. Je me souviendrai toujours de ce moment. L’équipe l’a fait. C’était une très bonne course, nous avions un bon rythme et je me suis amusé avec quelques dépassements. Ce fut une saison difficile, mais nous continuons à croire en nous et cela a payé. Continuez à croire car le moment viendra! Nous avons fait beaucoup de progrès cette année et la semaine qui à venir, nous essaierons de terminer la saison du mieux que nous pouvons. ”

Cyril Abiiteboul, chef d’équipe:

“Si quelqu’un dans l’équipe a fait un effort pour obtenir un résultat comme celui d’aujourd’hui, c’est Esteban. Je suis très heureux pour lui et aussi pour les formidables sentiments que nous éprouvons depuis l’été dernier. Nous avons eu deux podiums avec Daniel et maintenant. un avec Esteban. Il a eu un week-end très fort. Le seul moment le plus difficile a été en Q2 où il n’a pas pu aller en Q3. Je pense que finalement cela nous a aidés au départ avec le libre choix des pneus. Dès lors, il a fait une course solide, il a réussi à protéger les pneus au départ et a également été agressif quand il le jugeait nécessaire. Je pense qu’avec Daniel nous aurions pu faire mieux. Cela nous aurait aidé dans le championnat des constructeurs. Cette semaine à Abu Dhabi, nous ferons de notre mieux. Ce sera aussi notre dernière course avec Daniel dans l’équipe Renault. ”

