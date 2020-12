Ricciardo: “Je pense que nous serons prêts pour une bonne qualification demain”

Ocon: “Nous nous sommes adaptés assez rapidement”

Renault a réalisé une bonne première journée à Sakhir. Avec les multiples problèmes de McLaren, les Français vont se battre pour combler l’écart avec ceux de Woking dans la lutte pour la troisième place de la Coupe du monde des constructeurs. Au cours de la journée, Esteban Ocon et Daniel Ricciardo ont légèrement amélioré leurs temps.



Daniel Ricciardo (9e / 8e):

“Ce fut un bon vendredi pour nous. La piste est évidemment très courte, mais je l’aime bien et je dirais que la nouvelle section médiane est ma préférée. Nous avons fait pas mal de tours ici donc c’est bien d’avoir quelque chose d’un peu différent. La séance L’après-midi a été fort et puis nous avons expérimenté un peu la nuit. Le rythme d’Esteban semble bon aussi, donc je pense que nous serons prêts pour une bonne qualification demain. J’ai hâte d’y être et nous devons nous assurer que demain nous sommes là pour souligner rythme d’aujourd’hui “.

Esteban Ocon (7ème / 4ème):

“Ce fut une bonne journée pour nous et probablement le meilleur vendredi de la saison de ce côté du garage. Nous avons eu une bonne performance dans la première séance et nous en avons trouvé un peu plus dans la deuxième, où nous avons fait un pas en avant, et nous sommes heureux avec ça. Les longs runs de la deuxième séance ont été corrects et j’ai eu des batailles avec d’autres voitures, donc ça a été amusant. C’est prometteur pour demain quand nous devons tout mettre en place pour y arriver. Le nouveau tracé est très technique et très Différent de la semaine dernière, nous avons moins d’appui et nous sommes arrivés plus rapidement dans les virages, mais je pense que nous nous sommes adaptés assez rapidement.

Ciaron Pilbeam, ingénieur en chef de carrière:

«Nous avons passé une très bonne journée. Les deux pilotes ont été assez à l’aise dans la voiture depuis le début de la première séance. Nous avons travaillé sur l’équilibre de la voiture en essayant d’obtenir plus de performances, mais en général, cela s’est plutôt bien passé sur les courts trajets C’est un tour court et le trafic, au moins aujourd’hui, n’était pas aussi élevé que prévu. Les qualifications seront probablement plus chargées, surtout en Q1 avec toutes les voitures. Nous avons essayé quelque chose dans l’après-midi dans la voiture de Daniel qui Cela n’a peut-être pas très bien fonctionné, mais cela ne l’a pas rendu trop difficile pour lui et c’est quelque chose sur lequel vous pouvez facilement revenir. Nous avons eu une journée solide, nous sommes en bonne forme et nous attendons avec impatience demain. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard