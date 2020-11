Ricciardo: “La Turquie est un circuit très amusant, j’ai hâte d’y courir”

Ocon: “Je me souviens de grands moments ici, comme le combat entre Michael et Fernando”

Pour la première fois de la saison 2020, Renault atteint un GP en tant que troisième du Championnat Constructeurs. Les hommes d’Enstone ont un moral en flèche après avoir décroché un nouveau podium à Imola et Daniel Ricciardo espère continuer son grand moment afin de terminer son temps avec l’équipe de la meilleure façon possible. En revanche, Esteban Ocon espère mettre la malchance de côté lors de ses débuts en Turquie et pouvoir quitter Istanbul avec des points sous le bras ce dimanche.



Daniel Ricciardo (4e de la Coupe du monde):

“Le deuxième podium m’a fait me sentir vraiment bien une fois de plus, le premier et le deuxième sont arrivés en peu de temps, donc c’est un peu irréel pour le moment. Dans la situation actuelle, il n’y a pas grand-chose que nous pouvons célébrer, mais Un résultat comme celui-ci est bon. Je suis toujours concentré et je vais tout donner dans les quatre courses restantes pour terminer la saison. Je suis quatrième du championnat du monde et l’équipe troisième, donc nous voulons continuer cette séquence. ”

“Je ne peux pas attendre la Turquie. Je n’ai fait qu’une séance d’essais libres là-bas en 2011 et c’était sous la pluie, donc si le temps le permet, ce sera comme une toute nouvelle piste pour moi. C’est un circuit incroyable et très amusant. Ça va être vraiment cool d’y aller avec une Formule 1 actuelle car nous allons aller dur dans beaucoup de virages rapides et pendant longtemps. Je pense que nous aurons aussi une bonne course, et les dépassements devraient être plus faciles qu’à Imola. À mon avis, c’est un circuit assez complet, donc j’ai vraiment hâte d’y courir. Le huitième virage est un grand virage, mais le premier aussi, où vous êtes déjà en descente et à gauche, c’est très amusant. ” .

Esteban Ocon (12e de la Coupe du monde):

“Istanbul est un nouveau circuit pour moi, je n’y suis jamais allé auparavant, mais j’ai vu des courses quand j’étais jeune et cela semble être un très beau circuit. Je me souviens de grands moments ici, comme Michael et Fernando qui se battaient dans la même ligne de ligne d’arrivée en 2006. Il y a beaucoup de virages amusants ici et tout le tour le sera aussi. Je pense que ça va être très excitant de courir ici avec les voitures de Formule 1 d’aujourd’hui, il y a beaucoup de virages à moyenne et haute vitesse. Le virage huit était aussi incroyable en les voitures du passé, et je pense que cela peut être encore plus le cas dans celles-ci, donc je ne peux pas attendre. En général, sur les circuits rapides, nous avons une bonne vitesse, donc ça peut être incroyable de courir ici. De plus, des dépassements seront possibles dans le tout droit “.

“J’ai simulé ce circuit et je me suis rendu compte qu’il y aura plusieurs défis, tels que les changements de hauteur et les virages aveugles. De plus, il y a un nouvel asphalte, et nous aurons aussi les pneus les plus durs ce week-end, donc que comme au Portugal, on peut avoir peu de grip pendant certains moments ».

“Nous avons peu de données sur cette piste, mais nous sommes de retour à un week-end normal. Avec vendredi, tout sera plus facile qu’Imola ou le Nürburgring. Nous devrions être en bonne position, comme nous l’avons été récemment. Nous sommes dans une bonne course. et je veux oublier la malchance qui a été de mon côté pour pouvoir marquer un bon résultat ce week-end “.

