Ricciardo: “J’ai touché mon partenaire, c’est la dernière chose que tu veux faire”

Ocon: “C’était probablement le meilleur début d’année”

L’équipe Renault a connu un dimanche décevant au GP de F1 de Turquie 2020. Daniel Ricciardo et Esteban Ocon se sont rencontrés au départ et cela a compromis la course de l’équipe. Enfin, l’Australien a terminé dixième et le Français onzième, faisant échapper ses rivaux au championnat des constructeurs. Marcin Budkowski lui-même a montré sa déception, mais espère terminer la saison en bonne forme dans le dernier «triplé».



Daniel Ricciardo (10e):

“Nous avons pris un excellent départ aujourd’hui, mais j’étais coincé entre Lewis [Hamilton] et Esteban au virage 1, donc je n’avais nulle part où aller et j’ai touché mon coéquipier, ce qui est la dernière chose que vous voulez faire. Nous avons perdu quelques positions à cause de l’incident et ensuite, lorsque nous sommes passés aux pneus intermédiaires, nous n’avons tout simplement pas pu les faire durer. Il y a eu des moments pendant la course où on m’a dit que j’étais l’un des plus rapides, et quelques tours plus tard, mes pneus étaient complètement partis, donc c’était une sorte de loterie. De toute évidence, un grand bravo à Lewis pour son septième titre, le faire de manière aussi dominante aujourd’hui est très impressionnant. ”

Esteban Ocon (11ème):

«Ce fut une course difficile pour nous aujourd’hui. Ils m’ont frappé deux fois au début et cela a détruit nos chances de marquer de bons points. J’étais content de mon départ, c’était probablement le meilleur de l’année. J’étais troisième ou quatrième dans le coin. 1 et puis j’ai eu la malchance de filer après Lewis [Hamilton] s’est rapproché de Daniel, qui m’a frappé dans la zone arrière. Puis ils m’ont frappé au virage 9, ce qui a crevé mon pneu arrière et à partir de là, il était difficile de récupérer. Nous avons fait de notre mieux. Félicitations à Lewis pour le septième titre. ”

Marcin Budkowski, directeur exécutif de l’équipe:

“Le résultat de la course d’aujourd’hui est très décevant. C’est dommage que Daniel et Esteban se soient touchés au début. Daniel avait l’air compétitif dans la première partie de la course, mais son rythme a considérablement baissé après son deuxième arrêt tout en souffrant avec son Pneus. Esteban a fait une course solide pour terminer onzième et c’était la meilleure que l’on puisse espérer après les incidents du premier tour et le manque de rythme sur les pneus intermédiaires. Félicitations à Lewis pour son septième titre. Nous sommes maintenant concentrés sur les pneus. trois dernières courses à Bahreïn et à Abu Dhabi, où nous espérons être compétitifs sur des surfaces plus adhérentes et conventionnelles – notre objectif est de nous battre pour la troisième place du championnat. ”

