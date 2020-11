Ricciardo: “C’est épuisant de conduire dans de telles conditions”

Ocon: “C’était très difficile avec la piste aussi glissante”

Renault est passé en Q3 avec les deux voitures en qualification pour le Grand Prix de Turquie de F1 2020. Malgré les conditions de piste inhabituelles, Daniel Ricciardo a réussi à se qualifier à la cinquième place devant son coéquipier, Esteban Ocon , qui demain partira du septième.



Daniel Ricciardo (5ème):

“Hier, je pensais que ce serait une journée unique, mais aujourd’hui, ça a été beaucoup plus! C’est la piste la plus glissante que j’ai parcourue avec une Formule 1. Cela a été très imprévisible, je comparerais cela à la conduite avec des patins. Il n’y avait aucun signe. l’adhérence dans les virages et pas sur la piste non plus. En Q1 je n’étais pas tout à fait prêt et en Q2 et Q3 j’étais en cinquième position, un bon résultat. ”

“Mentalement, c’est épuisant de conduire dans des conditions comme celles-ci. Je suis sûr que je n’ai pas cligné des yeux pendant mon tour. Demain sera certainement une course intéressante, qu’elle soit sèche ou humide.”

Esteban Ocon (7ème):

«C’était très difficile sur une piste glissante. C’était peut-être la piste la plus glissante que j’aie jamais conduite. C’était la même chose pour tout le monde. En Q1 et Q2, j’ai senti que nous avons fait du bon travail, mais en Q3 je ne peux pas dire Nous avons probablement pris la mauvaise décision de sortir avec des intermédiaires, je pense que si nous n’avions pas été comme ça, nous serions dans le top cinq. »

“Cependant, j’ai fait un bon tour et terminé en septième position, peut-être qu’avec quelques tours de plus j’aurais pu être plus haut. Demain, il y aura de nombreuses opportunités. Nous ne savons toujours pas la météo que nous allons avoir, alors nous verrons.”

Alan Permane, directeur sportif d’équipe:

“Nous sommes satisfaits de la séance de qualification d’aujourd’hui avec les deux pilotes. Il n’est jamais facile de rouler dans des conditions comme celle-ci et encore plus quand on ne sait pas s’il vaut mieux rouler avec des pneus pluie extrêmes ou intermédiaires, cela complique la stratégie.”

“Nous avons testé les intermédiaires avec Esteban en Q3 et il semblait qu’ils ne fonctionnaient pas, alors nous avons remis les intermédiaires sur sol mouillé. Nous sommes satisfaits d’aujourd’hui et nous espérons une bonne course demain, qu’elle soit sèche ou humide.”

