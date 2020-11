Ricciardo: “Nous n’avons pas été aussi rapides que prévu”

Ocon: “Nos longs runs semblent forts”

Renault a eu une séance d’essais difficile vendredi à Istanbul Park. Le circuit ayant récemment refait surface, la piste a beaucoup glissé et les temps globaux ont été beaucoup plus lents que prévu initialement. Malgré cela, les Français ont pu s’améliorer considérablement entre la première et la deuxième session.



Daniel Ricciardo (18º / 15º):

“Dans l’ensemble, je dirais que ce fut une journée difficile pour nous. Il n’y avait pas du tout d’adhérence le matin et bien que la piste soit devenue légèrement caoutchouteuse vers l’après-midi, nous n’étions pas aussi rapides que prévu. Je n’ai pas pu ressentir le adhérence sur un circuit aussi bon que celui-ci, ce qui est un peu frustrant. Nous avons trouvé quelque chose à la fin de la deuxième séance donc nous avons terminé la journée sur une note positive et j’espère que cela ouvrira la voie à un meilleur rythme demain. ”

Esteban Ocon (10e / 12e):

“Ce fut une journée difficile, mais elle s’est terminée de manière positive. Nous avons considérablement amélioré les performances, ce qui est bon et pas facile. C’était probablement les conditions les plus difficiles dans lesquelles j’ai roulé, car c’était vraiment glissant. Peut-être pourrais-je comparer cela à ce que l’on ressent de rouler intermédiaire, seulement nous l’avons fait sur pneus secs. C’est un nouveau territoire et c’est pourquoi nous avons des choses à apprendre. Nos longs runs semblent solides, donc nous verrons demain. la piste est excellente et j’espère qu’avec un peu plus de grip, nous pourrons pousser plus. ”

Ciaron Pilbeam, ingénieur en chef de carrière:

«Ce fut une journée très difficile car l’adhérence était très mauvaise sur la piste, en particulier sur les durs. Les basses températures, le nouvel asphalte et les composés plus durs ont rendu la première séance difficile pour tout le monde, encore plus pour nous. Sans Cependant, nous avons fait un pas en avant en deuxième et c’était un peu mieux l’après-midi avec un peu de caoutchouc sur la piste. Nous avons également apporté quelques modifications à la voiture, ce qui a aidé. Nous étions encore assez décalés jusqu’à la fin de la séance, quand nous avons changé plus de choses. Nous avons passé la majeure partie de la journée frustrés, mais ce que nous avons fait pour améliorer la voiture nous a donné une bonne direction pour les qualifications de demain. ”

