Le Groupe Renault a présenté en Espagne la nouvelle Renault Bank, issue d’une collaboration avec RCI Bank and Services Spain. Elle proposera deux produits financiers aux particuliers: un compte à vue et un dépôt à terme. Il sera entièrement numérique et commencera à fonctionner le 12 novembre.



Renault Bank compte plus de 400 000 clients dans le monde et est disponible dans des pays comme l’Allemagne, la France ou le Royaume-Uni. L’entité s’assure qu’à fin juin 2020, la valeur cumulée de ses dépôts était de 18 600 millions d’euros. Il est rattaché au fonds de garantie français et garantit un maximum de 100 000 euros par personne.

En Espagne, il n’offrira que deux produits financiers: un compte à vue appelé Cuenta Contigo, qui offre 0,65% APR, sans prélèvements, reçus ou cartes de crédit. Il sert également d’accès à un dépôt à terme –Deposit Tú + – avec un TAP de 1,00% à 24 mois.

«Chez RCI Bank and Services Spain, nous nous consacrons au financement automobile depuis 50 ans, en plus d’offrir des assurances et d’autres services», a déclaré Géraud Lecerf, directeur général de RCI Bank and Services pour la péninsule ibérique.

«C’est aujourd’hui un grand privilège de pouvoir participer au lancement de la première banque de dépôt 100% numérique lancée par une société de financement de marques, avec laquelle RCI Bank and Services pourra élargir sa clientèle grâce à deux produits très compétitifs, qui auront sans aucun doute un super accueil sur le marché espagnol.

Les deux services peuvent être contractés via le site Web de l’entité, qui est déjà opérationnel: http://renaultbank.es. Il existe également une application pour vérifier l’état des produits sous contrat.

RCI Bank and Services est l’identité commerciale de RCI Banque SA, banque française détenue à 100% par le Groupe Renault spécialisée dans le financement automobile et les services pour les marques de l’alliance. Elle compte 3700 employés dans 36 pays et a financé en 2019 environ 1,8 million de véhicules neufs et d’occasion.

Sa filiale espagnole, RCI Bank and Services España, emploie 166 personnes et a financé 154 245 véhicules au cours de l’année dernière.

