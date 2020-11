Les rivaux du losange veulent boycotter le test post-saison asturien

Cyril Abiteboul s’appuie sur la “ bonne foi ” de la FIA pour le mener à bien

Cyril Abiteboul, chef d’équipe Renault, est convaincu que la FIA permettra enfin à Fernando Alonso de monter sur la RS20 aux essais d’après-saison d’Abou Dhabi, ce à quoi la moitié du paddock a cherché à s’opposer.



À la fin de chaque saison, deux jours de tests communs des équipes de Formule 1 sont organisés, conçus pour les jeunes prometteurs qui pourraient arriver à Grin Circo à l’avenir. En fait, c’est le nom officiel des tests.

Mais Carlos Sainz en 2018, par exemple, est entré chez McLaren pour préparer sa future carrière en équipe, ce que Fernando Alonso veut faire avec Renault, avant de devenir Alpine en 2021.

Naturellement menacées par le retour du double champion du monde, les équipes rivales de Renault – en particulier McLaren, assez curieusement – ont déclaré à la FIA que seuls les pilotes jeunes et inexpérimentés peuvent être présents à ces essais, et non un double champion du monde avec plus. de 300 GP disputés. Renault, cependant, rejette cette «infraction».

“La plupart des équipes sont pragmatiques. On espère seulement que la FIA est également pragmatique, car Renault fait déjà beaucoup pour les jeunes pilotes”, a déclaré Cyril Abiteboul, dans les propos publiés par l’agence de presse GMM.

Alonso est déjà monté sur le RS20 lors d’une journée de tournage de 100 kilomètres de tournage sur le circuit de Barcelone-Catalunya en octobre et ce mercredi 4 et jeudi 5, il sera avec Renault dans un essai privé avec le RS18 2018 sur le circuit de Bahreïn, où Guanyu Zhou ou Christian Lundgaard ont déjà testé cette voiture.

