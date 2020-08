Date publiée: 25 août 2020

Renault a annoncé avoir officiellement demandé le retrait de son recours contre la décision de la FIA concernant les conduits de frein illégaux de Racing Point.

L’équipe d’Enstone et Ferrari étaient sur le point de prendre rendez-vous avec Racing Point à la Cour d’appel internationale après que la FIA ait infligé une amende de 400000 euros à Racing Point et déduit 15 points du total des points de leurs constructeurs après que leurs conduits de frein arrière se soient avérés enfreindre le Règlements sportifs.

Renault et Ferrari n’étaient pas satisfaits de la punition et voulaient plus de clarté sur ce qui peut et ne peut pas être copié à partir d’une autre voiture de Formule 1; Racing Point, quant à lui, a lancé un appel pour se donner l’occasion de se vider de son nom alors qu’ils continuent d’insister sur le fait que leur voiture RP20 est conforme à toutes les règles et réglementations de la Formule 1.

Mais la tempête entre les équipes rivales semble apaisante, car Renault a confirmé qu’il souhaitait retirer son appel.

Renault a déclaré: «Au-delà des décisions, les questions en jeu étaient vitales pour l’intégrité de la Formule 1, à la fois pendant la saison en cours et à l’avenir.

«Cependant, un travail intensif et constructif entre la FIA, Renault DP World F1 Team et tous les acteurs de la Formule 1 a conduit à des progrès concrets dans la sauvegarde de l’originalité du sport par le biais d’amendements au Règlement Sportif et Technique prévus pour la saison de course 2021, confirmant les exigences pour se qualifier en tant que constructeur.

«Atteindre cet objectif stratégique, dans le cadre du nouvel accord Concorde, était notre priorité.

« La controverse du début de cette saison doit être mise derrière nous, car nous devons nous concentrer sur le reste d’un championnat intense et unique. »

Tous les yeux restent maintenant fermement fixés sur la question de savoir si Ferrari emboîtera le pas et / ou Racing Point a l’intention de continuer à porter l’affaire devant les tribunaux.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!