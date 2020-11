Renault ne souhaite pas geler les moteurs avant la fin de 2022, comme initialement prévu. Pour les Français, «il est trop tard» de l’avancer au début de la saison 2002, dans une position qui, sans fermer les portes à la négociation, est celle de l’opposition pour des raisons de calendrier et de métier.



Renault a élaboré un vaste plan pour avoir une nouvelle unité motrice en 2022, a rappelé Marcin Budkowski, directeur général de Renault Sports.

La décision de développer ce nouveau moteur a été prise précisément lorsque Red Bull s’est opposé au gel des moteurs en 2022, au début de l’année dernière, alors que Honda n’avait pas encore pris la décision de partir. Faire avancer le gel ferait dérailler leurs plans et mettrait les emplois et les investissements dans cette nouvelle unité d’alimentation à la poubelle après que Red Bull ait à nouveau changé ses plans.

Ce nouveau moteur Renault devait durer de 2023, année de l’entrée en vigueur du gel moteur, jusqu’en 2026, année de l’entrée en vigueur du nouveau bloc moteur “, comme établi en les règles en vigueur aujourd’hui », a déclaré Budkowski, qui ne veut pas avoir à ajuster les calendriers« au caprice »ou aux« besoins »des Autrichiens. Surtout des Autrichiens, qui ont fait reculer de moitié les capacités de Renault pour fabriquer un moteur au niveau de Mercedes et les ont un peu plus ou moins “ blâmés ” de ne pas avoir vaincu les Flèches d’Argent malgré le fait que Newey les a conçus les meilleurs. châssis de grille.

Un nouveau moteur qui doit combler une grande partie de l’inconvénient du moteur Mercedes Et sûrement Fernando Alonso attend de pouvoir propulser l’équipe de France à une place de leader sur la grille, une place prééminente dans le peloton de tête.

Budkowski n’est pas opposé à l’idée de continuer à affirmer que le gel entrera en vigueur “dans le courant de 2022, nous verrons si au milieu ou à la fin, mais il est trop tard pour le faire d’ici la fin de 2021” et de nouvelles unités de puissance vont de l’avant, toujours et quand les nouvelles règles seront bientôt définies.

Mais par-dessus tout, Budkowski n’est absolument pas d’accord avec ces variations fantaisistes de jugement. “Nous avons proposé un gel qui n’a pas abouti. Nous avons investi du temps et de l’argent pour préparer un nouveau moteur … et maintenant ils veulent anticiper le gel“, a-t-elle indiqué, a indiqué que ces chutes sont peu graves” et qu’un compromis raisonnable doit être trouvé. On peut tout négocier, mais nous ne pouvons pas changer simplement parce que Honda a décidé à un moment donné qu’il était trop cher de développer les moteurs, alors qu’avant il n’était pas de cet avis “.

Chez Renault, ils sont bien conscients des problèmes auxquels la F1 est confrontée et admettent qu’ils doivent travailler dur pour réduire les coûts et utiliser des technologies adaptées aux objectifs de l’industrie automobile. “Nous devons faire ce qu’il faut pour le sport, trouver le bon moteur pour l’avenir et ensuite décider du bon calendrier pour le mettre en œuvre.”

Tout cela anticipe qu’il y aura un accord, car cela finit toujours par se produire en F1, bien que cela se produise toujours après des affrontements médiatiques et à la dernière minute. Quelque chose qui nous donne toujours quelque chose à dire.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard