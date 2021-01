La voiture fera office de voiture zéro au Rallye de Monte Carlo 2021

Renault veut dominer les rallyes entre deux roues motrices

Renault Sport a montré sa nouvelle création, la Clio Rally4, avec laquelle il espère lutter contre la concurrence entre les véhicules à deux roues motrices. La voiture fera ses débuts en tant que voiture zéro au Rallye de Monte-Carlo et ils espèrent la faire homologuer avant avril.



La voiture, basée sur la Clio RS Line, utilise la même carrosserie que la Clio Rally5 – qui, soit dit en passant, récemment essayé Cristóbal Rosaleny– mais ils ont aussi en commun les sièges Sabelt, le pédalier, le réservoir, la colonne de direction et le sous-châssis.

Quant à ses «entrailles», sous le capot attend un moteur tétracilíndrico 1,3 litre 16 soupapes TCe avec de nouveaux éléments tels que le turbo, les pistons et les bielles; celui-ci sera associé à une boîte de vitesses séquentielle à cinq rapports Sadev.

Le moteur délivre une puissance maximale de 215 chevaux et un couple maximal de 350 Newton mètres, mais il ne faut pas oublier que la FIA prévoit de “ capter ” les Rally4 avec une nouvelle bride de restriction, de sorte que la puissance de tous chutera à l’avenir. .

Et pour obtenir la meilleure tenue de route possible, la voiture créée à Viry-Châtillon et Dieppe équipe des freins PFC et des amortisseurs réglables BOS “à la pointe des dernières technologies”, selon la marque française elle-même.

Malgré les restrictions dues au coronavirus, Renault s’est mis au travail une fois le premier blocus en France levé et, avec des pilotes comme Stéphane Sarrazin, Bryan Bouffier, Jean-Sébastien Vigion ou Manu Guigou, ils ont réalisé plus de 5 000 kilomètres d’essai.

La voiture fera office de voiture zéro au Rallye de Monte-Carlo dès demain, avec Florian Bernardi et Victor Bellotto comme protagonistes. Renault espère pouvoir l’homologuer avant avril pour ses débuts en France, en Espagne et en Italie au printemps.

Benoît Nogier, Directeur-Client Renault Sport Racing Racing:

«Nous sommes ravis de présenter la Clio Rally4 au Rallye de Monte Carlo grâce à nos liens de longue date avec l’Automobile Club de Monaco. La Clio Rally4 a été conçue sans compromis, avec un seul objectif en tête: être la meilleure voiture à deux roues motrices d’Europe. sa classe. Nous sommes extrêmement satisfaits du travail de développement effectué pour atteindre cet objectif et tous les pilotes impliqués ont déclaré que c’était une voiture de haute performance et amusante à conduire. Nous sommes convaincus qu’elle a tout ce qu’il faut pour devenir le point fort une référence dans les rallyes régionaux, nationaux et internationaux, tant sur asphalte que sur gravier. Nous avons hâte de le voir en action sur les magnifiques routes du Rallye de Monte Carlo avant ses débuts en compétition, une fois homologué. ”

