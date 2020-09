Le Renault F1 Team a confirmé avoir demandé à la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) de retirer les recours contre les décisions des commissaires sportifs concernant les conduites de frein de l’équipe Racing Point.

Par un communiqué officiel, l’équipe Renault a déclaré: «Au-delà des décisions, les enjeux en question étaient vitaux pour l’intégrité de la Formule 1, à la fois pendant la saison en cours et à l’avenir.

Cependant, un travail intensif et constructif entre la FIA, Renault F1 Team et toutes les parties prenantes de la Formule 1, a conduit à des progrès concrets dans la sauvegarde de l’originalité du sport à travers les modifications du Règlement Sportif et Technique envisagées pour la saison 2021, confirmant les conditions pour se qualifier en tant que Constructeur », a déclaré l’équipe de France dans la lettre.

Renault a été l’équipe qui s’est le plus opposée à la voiture Racing Point cette saison. La RP20 a fortement attiré l’attention de l’équipe d’Enstone en raison de sa forte ressemblance avec la Mercedes W10, la voiture de l’équipe allemande de l’année dernière.

L’équipe de France a manifesté contre Racing Point lors du Grand Prix de Styrie, de Hongrie, de Grande-Bretagne, 70e anniversaire et d’Espagne.

En réalité, Racing Point a perdu les protestations de Renault, sanctionnant 15 points au championnat des constructeurs au GP de Styrie et une amende de 400 000 €.

Cette décision n’a pas été bien accueillie par Renault et Ferrari pour son laxisme, tandis que Racing Point ne l’aimait pas non plus, car selon eux leur voiture est complètement légale. Pour cette raison, les trois ont fait appel de la décision de la FIA.

Pendant ce temps, les commissaires de chaque Grand Prix complété par Racing Point, imposent une réprimande à l’équipe pour ses deux voitures. Cependant, comme il n’y a pas de limite aux appels à l’attention dans les règlements, cela n’affecte pas l’équipe de Silverstone.

Dans la dernière partie de la déclaration, Renault a déclaré: « Atteindre cet objectif stratégique, dans le cadre du nouvel accord de Concord, était notre priorité. La controverse au début de cette saison doit être mise derrière nous, car nous devons nous concentrer sur le reste un championnat intense et unique « .

Il faut maintenant attendre si Ferrari et Racing Point décident de poursuivre le processus devant la Cour d’appel internationale de la FIA.