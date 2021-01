Il assure que depuis l’Australie 2019, lui et l’équipe avaient du travail à faire

Il reconnaît que le podium de l’Eifel a été son meilleur moment au sein de la marque française

Daniel Ricciardo a reconnu que Renault s’était beaucoup amélioré depuis 2019. L’Australien toujours de son incident au départ du GP d’Australie 2019 qui a ruiné sa course à domicile; Il avait un week-end à oublier, au cours duquel il a cassé l’aileron avant quelques secondes après avoir éteint les lumières, il était donc clair à partir de ce moment que lui et l’équipe avaient du travail à faire.



Ricciardo a terminé son temps chez Renault et en 2021 sera un pilote McLaren. Cependant, l’Australien a fait le bilan de ses deux années avec la marque de diamants, une étape où les deux parties sont passées de moins en plus. Tout a commencé avec cet incident en Australie et un an et demi plus tard, ils ont célébré leur premier podium ensemble.

“Je me souviens encore de ma première course avec Renault en Australie l’année dernière. Je me suis senti très frustré par ma carrière toute la semaine suivante, et cela nous a clairement montré que nous avions beaucoup de travail à faire. Après tout, vous vous en souvenez toujours. les mauvais moments et ensuite apprécier les bons », a reconnu Ricciardo dans les mots recueillis par le portail web F1i.com.

“Maintenant, je regarde et je sais à quel point l’équipe s’est améliorée, et je vois qu’il y a beaucoup plus de confiance. L’Australie semble être quelque chose d’il y a longtemps, mais il est important de s’en souvenir car cela prouve à quel point nous nous sommes améliorés”, a-t-il ajouté.

Ricciardo précise que le podium du GP de l’Eifel a été le meilleur moment de la saison, car c’était son premier avec Renault et son premier depuis plus de deux ans. De plus, vous vous souviendrez de la libération de Cyril Abiteboul, ainsi que du tatouage que les deux doivent faire à la suite du pari susmentionné.

“Le Nürburgring a été le meilleur moment, mon premier podium avec l’équipe. Ecouter certains signaux de Cyril était très bon, toute l’équipe était ravie. C’était incroyable”, a déclaré Daniel pour conclure.

