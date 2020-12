Il a 190 kilomètres d’autonomie selon WLTP

Son moteur, disposé sur l’essieu arrière, délivre 82 chevaux

La Renault Twingo Electric est la version entièrement électrique de la célèbre marque urbaine du diamant. Il accrédite une autonomie de 190 kilomètres en cycle mixte WLTP, bien qu’en conditions urbaines, ce pour quoi il est conçu, il atteint 270 kilomètres. Son moteur développe 82 chevaux.



La Renault Twingo électrique est la version entièrement électrique de l’urbain français. En fait, la marque française a confirmé que sur le marché espagnol, cette nouvelle variante remplacera les thermiques. Parmi ses rivaux, il y a d’autres modèles du segment A alimentés par batterie comme le Seat Mii Electric, le Skoda Citigo et IV ou le Volkswagen e-Up!

RENAULT TWINGO ELECTRIC 2021: EXTÉRIEUR

Il Renault Twingo électrique 2021 Il mesure 3,61 mètres de longueur, 1,64 mètre de largeur et 1,55 mètre de hauteur, avec un empattement de 2,49 mètres. Son poids varie entre 1111 et 1168 kilos selon l’équipement.

Elle est pratiquement identique à la Twingo à combustion, dont elle ne dépasse que 1 millimètre de longueur et 1 millimètre de hauteur. La largeur et l’empattement sont les mêmes. Il est plus lourd, tandis que le modèle à essence d’accès s’élève à 914 kilos avec l’équipement de base.

Les jantes peuvent être de 15 ou 16 pouces.

Son aspect extérieur est pratiquement attribué au modèle d’origine, bien qu’il ajoute une calandre avec des détails bleus, une ligne de vinyle bleu sur le côté et des roues spécifiques. La prise de courant est située sur le côté droit, entre le passage de roue arrière et la porte passager. Sur le montant B, une inscription indique qu’il s’agit d’un véhicule électrique.

Il existe une édition limitée spéciale appelée Ambiance qui varie légèrement son aspect en laissant de côté les détails en bleu. Cela a également des roues spécifiques de 16 pouces.

RENAULT TWINGO ELECTRIC 2021: INTÉRIEUR

Il Renault Twingo électrique 2021 conserve l’intérieur caractéristique de sa variante à combustion, avec un écran tactile de sept pouces qui centralise le système d’infodivertissement. Les conducteurs peuvent le personnaliser avec une couleur de leur choix qui correspond à la carrosserie.

Le tableau de bord est analogique avec un petit écran central qui fournit des données spécifiques pour une voiture électrique.

Un aspect frappant est que Renault conserve le levier de vitesses, bien que sa mission soit de sélectionner la position «D», normale avant, ou «B», ce qui permet jusqu’à trois degrés différents de rétention électrique. Il y a aussi une position neutre et parking.

Sous l’écran multimédia se trouvent les commandes du système de ventilation, toutes physiques. Un peu plus bas, il y a un bouton appelé Écho, qui active un tel mode de conduite conçu pour prolonger au maximum l’autonomie.

Son coffre offre une capacité de 240 litres selon Renault.

RENAULT TWINGO ELECTRIC 2021: ÉQUIPEMENT

Renault a annoncé une finition unique pour la Twingo électrique, la Zen, ainsi qu’une édition spéciale limitée appelée Vibes qui se distingue principalement par ses caractéristiques esthétiques.

Il Renault Twingo électrique 2021 Il intègre la technologie présente dans la Renault Zoe, comme un avertissement acoustique pour alerter les piétons de la présence du véhicule. Les conducteurs peuvent choisir entre trois sons différents. Ils ne fonctionnent qu’à moins de 30 kilomètres / heure, car la marque comprend que désormais le bruit des pneus et de l’air suffit.

La Twingo Electric dispose de la technologie Renault Easy Connect, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Le navigateur reçoit des informations en temps réel sur l’état du trafic et peut rechercher sur Internet l’emplacement des points d’intérêt. Il offre également des informations météorologiques en temps réel et convient aux mises à jour logicielles régulières.

Les conducteurs ont accès à l’application Ma Renault, avec lequel ils peuvent vérifier l’état de la batterie et programmer les recharges, vérifier l’emplacement du véhicule ou régler la climatisation à distance. Si vous souhaitez faire face à un long trajet, l’application vous proposera des points de recharge pour couvrir la distance souhaitée.

RENAULT TWINGO ELECTRIC 2020: MÉCANIQUE

Il Renault Twingo électrique Il dispose d’un moteur électrique qui délivre 60 kilowatts de puissance, soit 82 chevaux, avec un couple maximal de 160 Newton mètres. Il est situé dans la zone arrière, de manière à agir sur cet axe et à faire propulser le véhicule.

Il accélère de 0 à 50 kilomètres / heure – à partir de l’arrêt à vitesse maximale sur les routes urbaines – en environ quatre secondes. Sa vitesse maximale est de 135 kilomètres / heure sauf si le mode Eco est activé, auquel cas elle est de 100 kilomètres / heure.

La batterie qui alimente le moteur électrique Twingo est 22 kilowattheures capacité. Il assure une autonomie de 190 kilomètres WLTP, un chiffre qui passe à 270 kilomètres si le parcours à effectuer est exclusivement urbain. Avec le mode Eco, 225 kilomètres sont parcourus.

Le véhicule prend en charge la recharge en courant alternatif d’un maximum de 22 kilowatts. Le câble pour les fabriquer est cependant vendu séparément au prix de 371,90 euros.

Dans le cas de la recharge de la batterie dans une prise de 22 kilowatts, il ne faut qu’une demi-heure pour récupérer 80 kilomètres d’autonomie. À l’autre extrémité se trouve la prise de 2,3 kilowatts, qui prend 15 heures pour recharger toute la batterie. Les options du milieu, 3,7 et 7,4 kilowatts, nécessitent respectivement huit et quatre heures

En plaçant le moteur à l’arrière, la Renault Twingo Electric permet à ses roues avant de tourner jusqu’à 45 degrés, ce qui lui confère une capacité de braquage supérieure à la moyenne, ce qui est très utile en milieu urbain.

Équipé de disques de frein ventilés de 260 millimètres sur l’essieu avant et de freins à tambour sur l’essieu arrière.

RENAULT TWINGO ELECTRIC 2021: IMPRESSIONS DE CONDUITE

* En préparation.

RENAULT TWINGO ELECTRIC 2021: TARIFS

Le prix de la Renault Twingo Electrique 2021 est de 21 900 euros sans aucune réduction. La version Vibes coûte 1000 euros de plus.

MISE À JOUR DU JOURNAL

Date Actualisation 14/12/2020 Nous avons assisté à la présentation internationale de la Renault Twingo Electric. 24/02/2020 Renault dévoile les premières informations sur la Twingo Electric.

