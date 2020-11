L’Allemand n’a pas laissé le choix à son rival et coéquipier Nico Muller lors de la dernière course à Hockenheim

René Rast a remporté son deuxième titre consécutif en DTM, troisième en quatre ans, aujourd’hui à Hockenheim sans laisser aucune chance à son rival Nico Müller. Seul Bernd Schneider, qui a accumulé quatre titres, en a plus que lui et Rast a réussi à égaler le grand Klaus Ludwig.



Rast a scellé la couronne avec une victoire démonstrative, avec 10 secondes sur Müller et 13 sur Jamie Green, qui les a accompagnés sur le podium. Une dernière démonstration de la puissance Audi, qui a pris les six premières positions.

Müller a réussi à réduire l’écart à 13 points samedi, mais la pole position du Rast pour cette course a prolongé l’avance à 16 points, rendant les chances de Müller déjà minces.

Le démarreur Mike Rockenfeller a dépassé Rast, mais au troisième tour, il a repris le commandement, tandis que Müller l’a rapidement rattrapé après avoir dépassé Green puis Rockenfeller.

Müller a tout joué en essayant un undercut », ce qui semblait lui donner une chance de victoire. Lorsque Rast s’est arrêté, il est sorti juste derrière Nico et a perdu du terrain jusqu’à ce que ses pneus soient correctement chauffés. Müller a ainsi obtenu un avantage de 3,5. Mais en seulement cinq tours, Rast a récupéré et a réussi à dépasser son rival dans la Parabolica pour marcher vers la victoire et remporter la septième victoire de la saison et le titre. Un titre qui a été forgé au Nürburgring, alors qu’il était sur le podium à chaque course.

A Hockenheim, la fin de l’incroyable «Classe 1» du DTM a donc été mise. Il est vrai que sous les carrosseries spectaculaires il y avait un châssis commun, mais les moteurs de la catégorie, deux litres turbo, étaient sensationnels. Mais pour arriver à ce résultat, les budgets ont explosé de telle sorte que les marques ont décidé de sortir de la catégorie; d’abord Mercedes, puis l’éphémère Aston Martin – remplacement d’urgence – et enfin Audi.

CLASSIFICATION

René Rast (Audi / Rosberg) 37 c. à 57’49 “271 Nico Muller (Audi / Abt) à 10” 199 Jamie Green (Audi / Rosberg) à 13 “409 Mike Rockenfeller (Audi / Phoenix) à 16” 648 Robin Frijns (Audi / Abt) à 17 “887 Loic Duval (Audi / Phoenix) à 26 “068 Jonathan Aberdein (BMW / RMG) à 32” 673 Timo Glock (BMW / RMG) à 40 “451 Sheldon van der Linde (BMW / RBM) à 40” 974 Philipp Eng (BMW / RBM) à 43 “244 Marco Wittmann (BMW / RMG) à 48” 476 Fabio Scherer (Audi / WRT) à 53 “027 Harrison Newey (Audi / WRT) à 56″ 513 Ferdinand Habsburg (Audi / WRT) à 65 ” 095 Robert Kubica (BMW / ART) à 1’15 “953 Lucas Auer (BMW / RMR) à 1 tour

LE CHAMPIONNAT

1.Rast 353 punti; 2. Muller 330; 3.Frijns 279; 4. Rockenfeller 139; 5.Glock 120; 6. van der Linde 108; 7.Duval 108; 8. vert 98; 9. Wittmann 95; 10.Habsburg 68

