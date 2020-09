Le Grand Prix d’Italie de ce week-end à Monza marquera la dernière course de la famille Williams en Formule 1, après 43 ans et 739 Grands Prix, la famille est sur le point de quitter le sport après le récent changement de propriétaire à Dorilton Capital.

Sir Frank et Claire ont veillé à ce que la famille reste à la tête de l’équipe depuis la première course le 8 mai 1977 au Circuito de Jarama en Espagne. L’équipe a traversé de nombreuses périodes de triomphe et d’adversité, mais les a toujours traversées en famille.

Williams a remporté 114 Grands Prix, pris 128 pole positions et obtenu 133 tours les plus rapides, aboutissant à neuf championnats du monde constructeurs et sept pilotes. C’est la troisième équipe la plus ancienne de l’histoire du sport et l’une des plus réussies.

La récente conclusion du processus d’examen stratégique et la vente consécutive de Williams Grand Prix Engineering à une société d’investissement basée aux États-Unis, Dorilton Capital, garantit l’avenir à long terme de l’équipe de Formule 1 Williams et fournit un moment opportun auquel la famille Williams a choisi de quitter le sport.

Matthew Savage, président de Dorilton Capital et Williams Grand Prix Engineering, a déclaré: «Nous respectons pleinement la décision très difficile de Claire et de la famille Williams de se retirer de l’équipe et de l’entreprise après avoir obtenu de nouvelles ressources pour son avenir.

«La réussite de Claire dans le maintien de l’héritage, de la pertinence et de l’engagement de Williams Racing en faveur de l’innovation dans un environnement difficile depuis sa prise de fonction en 2013 a été tout simplement monumentale. Elle a également grandement contribué à façonner un terrain de jeu technique et financier plus uniforme pour la F1, ce qui aidera à assurer le retour de l’équipe en tête de la grille dans les saisons à venir.

«Nous sommes fiers de porter le nom Williams dans la prochaine phase passionnante du sport et nous remercions Sir Frank, Claire et la famille Williams pour l’opportunité de faire partie de cette grande marque britannique.

Claire Williams OBE, directrice adjointe de l’équipe: «Avec l’avenir de l’équipe désormais assuré, c’est le moment opportun pour nous de nous éloigner du sport. En tant que famille, nous avons toujours donné la priorité à Williams.

«Nous avons démontré cela par nos actions récentes dans le cadre du processus de révision stratégique et nous pensons que le moment est venu de passer les rênes et de donner aux nouveaux propriétaires l’opportunité d’amener l’équipe dans le futur.

«Nous pratiquons ce sport depuis plus de quatre décennies. Nous sommes extrêmement fiers de notre bilan et de l’héritage que nous laissons derrière nous. Nous y avons toujours été par amour, pour le pur plaisir de faire de la course automobile, donc ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère mais après beaucoup de réflexion et en famille.

«Nous apprécions énormément l’encouragement de Dorilton à continuer, mais en eux, nous savons que l’équipe sera entre de bonnes mains et que le nom de Williams perdurera. C’est peut-être la fin d’une ère pour Williams en tant qu’équipe familiale, mais c’est le début d’une nouvelle ère pour Williams Racing et nous leur souhaitons beaucoup de succès à l’avenir.

«Au nom de Frank et de la famille Williams, je voudrais dire à quel point nous sommes extrêmement reconnaissants et humbles pour le soutien dont nous avons bénéficié au fil des ans, de nos amis dans le paddock aux nombreux fans du monde entier. Mais surtout, nous tenons à remercier notre équipe.

«Les gens qui ont travaillé chez Williams dans le passé et le présent. Ce sont les vrais guerriers de cette équipe et en ont fait ce qu’elle est et nous leur souhaitons bonne chance. La Formule 1 est notre vie depuis si longtemps et il est maintenant temps qu’un nouveau chapitre de notre vie commence. »

