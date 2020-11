Pick-up 6×6, 6,20 mètres de longueur et jusqu’à 1300 chevaux. Personne ne va aussi loin!

Et pour une protection supplémentaire, contre les armures et les masques à gaz dans la version “ militaire ”

Que le Hummer est trop petit pour vous? Ne vous inquiétez pas, vous avez une solution: le monstrueusement apocalyptique 6×6 Rezvani Hercules.



Ce n’est pas la première fois que Rezvani lance un SUV géant.

Il faut se rappeler qu’il y a un peu plus d’un an, on parlait du Tank et de ses 1000 chevaux. C’est un curieux changement d’orientation par rapport à la Bête de seulement 500 chevaux, mais qui pesait 750 kilos; sensations garanties.

Mais le marché actuel opte pour les SUV. Même les marques les plus luxueuses et sportives parient sur ce type de véhicule: Porsche, Jaguar, Maserati ou Lamborghini ont déjà ces modèles dans leurs catalogues et représentent l’essentiel de leurs ventes. Aston Martin et même Ferrari suivront cette voie.

Cet Hercule va plus loin que le Tank. C’est énorme, aérien militaire et à six roues motrices. Francis Rezvani, exLotus, a commencé à le faire depuis une plate-forme du Jeep Gladiator, plus grande que celle du Wrangler utilisé par le Tank.

Nous avons donc un énorme pick-up de 6,20 mètres de long et près de 2,30 mètres de large –2,29– pour une hauteur de 2,07. Et la caisse est énorme, elle s’adapte à tout, avec ses 2,38 mètres de longueur. Il est clair qu’il est beaucoup plus grand que le Gladiator car il montre que l’empattement est de 3,51 mètres et que les deux essieux arrière sont séparés d’un mètre.

Rezvani propose différents moteurs. Mais force est de constater que le V6 de base, le 3.6 V6 d’origine Jeep, est quasiment un «vouloir et ne peut pas». Celui qui peut se permettre ce jouet optera sûrement pour le 6.4 V8 Hemi SRT avec 500 chevaux…. mais si vous voulez vraiment quelque chose de spécial, mieux vaut le 7.0 V8 avec 1000 chevaux … ou même 1300 chevaux.

Entre autres détails, il offre la possibilité de deux suspensions tout-terrain fabriquées par Fox, des étriers de frein 16 pouces et 8 quilles, roues renforcées. Et un intérieur sur mesure. Le poid? Il ne l’a pas déclaré, mais cela ne m’étonnerait pas d’être entre 2,5 et 3 tonnes, encore beaucoup plus proche de ce dernier chiffre,

Ah! Un détail important. Si l’acheteur est obsédé par sa sécurité contre les vols et les attaques, «pas de problème». La version “ militaire ” offre une armure, une protection contre les mines sous la carrosserie, une protection anti-crevaison du réservoir d’essence, des roues anti-crevaison, des portes électrifiées, un dispositif émetteur de fumée, une sirène, des stroboscopes, des lumières blindées, des caméras de vision nocturne infrarouge, interphones, masques à gaz…. et même une protection contre les impulsions magnétiques.

