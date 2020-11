Álex Riberas et son partenaire Darren Kelly ont été proclamés champions d’endurance néo-zélandais aux commandes de l’Aston Martin Vantage GT3 de l’équipe The Heart of Racing. L’événement de 3 heures a eu lieu au Highlands Motorsport Park. Auparavant, Riberas et Kelly avaient été proclamés champions de la série d’endurance de l’île du Sud.



Une victoire totale, avec pôle et tour le plus rapide inclus, sans perdre la tête et se terminant par un avantage de 27 secondes sur l’Audi de Jonny Reid et Neil Foster. Le podium a été complété par Liam Lawson et Scott O’Donnell, bien qu’ils aient quitté la Pit-Lane après avoir heurté le mur en répétitions.

“Il est impossible d’expliquer ce que je ressens en ce moment. Cela a été une saison incroyable. Je suis très heureux et fier de ce titre, de toutes les personnes de cette équipe. J’espère que les enfants de l’hôpital pour enfants Starshio en seront également satisfaits.” Dit Riberas. L’équipe, depuis sa création, a soutenu divers hôpitaux pour enfants.

Le Catalan n’avait pas l’intention de courir en Nouvelle-Zélande cette année. Covid-19 l’a simplement attrapé, avec le propriétaire de l’équipe Gabe Newell, en Nouvelle-Zélande et le long confinement leur a fait penser que ce serait une bonne idée de courir là-bas. Et ils ont choisi la star locale de la dérive Darren Kelly comme partenaire.

“Darren a été spectaculaire toute la saison, et d’une manière très spéciale, il a été fantastique aujourd’hui. Je dois enlever mon chapeau”, a déclaré le pilote de Barcelone.

À l’exception d’un touché à la première chicane – dans lequel Craig Innes a poussé la star locale du rallye Hayden Paddon – il n’y a pas eu d’autres incidents sur une course très propre malgré 30 voitures au départ, avec une seule autre voiture de sécurité. .

La domination de l’Aston Martin était telle que Riberas a pu faire un dernier arrêt supplémentaire pour mettre de l’essence et deux pneus neufs. Et il a continué d’appuyer confortablement pour réaliser le tour le plus rapide.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard