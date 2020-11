L’Australien soutient que les bons résultats ont quelque chose à voir avec ça

Il est heureux d’avoir réalisé son souhait de revenir plus fort de l’enfermement

Il reconnaît que 2018, sa dernière année avec Red Bull, a été sa plus difficile à ce jour

Daniel Ricciardo assure que la saison 2020 a jusqu’à présent été la plus amusante pour lui en tant que pilote de Formule 1. L’actuel pilote Renault estime qu’il est revenu plus fort après la pause forcée par le covid-19 et soutient qu’il est un grand année pour lui, en partie grâce aux résultats qui l’accompagnent.



Ricciardo a souligné la partie positive de 2020, qui a été les inconnues que la pandémie a causées au cours de la saison. De plus, il reconnaît que 2019 a été en partie une bonne année pour lui malgré le fait que les résultats n’étaient pas de son côté, puisqu’il était très encouragé par le fait de repartir de zéro avec une nouvelle équipe.

“Je pense que la saison 2020 a été la plus amusante pour moi jusqu’à présent, même si je devrais regarder en arrière. Je m’amuse beaucoup actuellement, j’adore la course et cette année a été marquée par des inconnues et le manque de compétition en première mi-temps. de l’année », a déclaré Ricciardo dans des mots recueillis par le portail américain Motorsport.com.

“J’ai exaucé mon souhait de revenir de la réclusion beaucoup plus fort. L’année dernière a également été amusante, même si nous n’avons pas obtenu les résultats que nous recherchions. C’était bien de repartir de zéro avec une nouvelle équipe, mais celle-ci a certainement été plus amusante. , depuis ce temps, ils ont accompagné les résultats », a-t-il ajouté.

Ricciardo a également vu 2016 comme une bonne saison, et depuis lors, il dit qu’il n’a pas eu une meilleure année que celle en cours. Bien sûr, il est clair qu’il est essentiel de savoir comment fixer les objectifs appropriés avant chaque année.

“2016 a été une bonne année avec Red Bull, et sans aucun doute, cela a été la meilleure et la plus satisfaisante depuis. Bien sûr, il faut aussi préciser que si vous partez pour gagner toutes les courses, tout cela peut être très difficile, tout dépend de où vous mettez le ruban », a expliqué.

Enfin, l’Australien reconnaît que sa plus dure année en Formule 1 a été 2018, sa dernière en tant que pilote Red Bull. Cet exercice a très bien commencé, mais il a mal tourné au fil des courses jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’il avait besoin d’un changement. Dans la dernière section, après tant de problèmes de fiabilité, il a assuré qu’il détestait sa RB14 à un moment où les émotions faisaient perdre le sourire à quelqu’un qui ne l’avait pas perdu jusque-là.

«Ma dernière année chez Red Bull a été très difficile sur le plan émotionnel, car au début de l’année je pensais pouvoir me battre pour le titre, mais au milieu de la saison, j’ai réalisé que je voulais un changement. À la fin de l’année, tout s’est compliqué. Ce fut une année très compliquée », reconnaît-il pour conclure.

