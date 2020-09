La huitième course du Championnat du monde de Formule 1 2020 a lieu à Monza ce week-end et après que Mercedes ait dominé en Belgique, il n’est pas surprenant de voir Lewis Hamilton installé comme favori pour remporter ce qui serait son sixième Grand Prix d’Italie.

Le 89e triomphe en carrière de Hamilton dimanche l’a amené à moins de deux de Michael Schumacher, et le Britannique est sur la bonne voie pour égaler son record de 91 victoires au Grand Prix de Toscane dans deux semaines.

Mais d’abord, Hamilton doit faire le travail à Monza, et c’est quelque chose qu’il n’a pas pu gérer l’année dernière, lorsque Charles Leclerc, sans aucune chance par les bookmakers cette année à 300/1, est sorti vainqueur.

Valtteri Bottas était deuxième l’année dernière et c’est une chance 9/2 de faire mieux cette fois-ci. Le Finlandais s’est imposé lors de la première course de la saison 2020 en Autriche, mais n’a pas été en mesure de poursuivre ce succès.

Max Verstappen est le challenger le plus proche de Hamilton dans le championnat des pilotes, mais est un tir 6/1 pour le Grand Prix d’Italie. Le joueur de 22 ans a déclaré qu’il ne pouvait pas suivre le rythme de la Mercedes à Spa, et malgré ses performances, briser les Silver Arrows 1-2 cette saison sera un défi de taille.

Après une quatrième place et le tour le plus rapide la dernière fois, Daniel Ricciardo est le suivant dans les paris après les trois premiers. L’Australien a 33/1 pour gagner la course, ce qui peut être une grande demande, mais le prix de 11/4 pour un podium peut plaire à certains.

Ricciardo rejoindra McLaren en 2021, mais il semble profiter de sa dernière saison avec Renault et il pourrait être le mieux placé pour se faufiler dans le top trois si Mercedes ou Red Bull rencontrait des problèmes.

Le Grand Prix de Belgique a été la meilleure sortie de la campagne pour Renault à ce jour, Ricciardo et Esteban Ocon se retrouvant dans le top 5. Si vous comparez les bookmakers via Mes sites de paris, vous pouvez trouver une variété de marchés différents et vous pouvez soutenir Ricciardo pour enregistrer à nouveau le tour le plus rapide à 16/1, ou 1/2 pour terminer dans le top six si vous voulez un pari plus sûr à un prix plus court.

Le coéquipier Red Bull de Verstappen, Alexander Albon, a été constant cette année en ce sens qu’il a terminé parmi les huit premiers de chacune des six dernières courses, mais il n’a pas réussi à monter sur le podium et a fait l’objet de quelques critiques. Il est 14/1 pour terminer dans les trois premiers, ce qui est un prix plus élevé que ce qui est offert aux deux pilotes de Racing Point, Sergio Perez et Lance Stroll.

Leclerc peut être soutenu à un 80/1 massif pour assurer un podium sur une piste où il a déjà goûté à la victoire, tandis que Lando Norris, troisième en Autriche, est 22/1 sur ce marché.