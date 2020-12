Ricciardo a rencontré hier l’administration de la F1 pour clarifier ce qui s’est passé

Le pilote Renault refuse toujours les images en boucle

Daniel Ricciardo reconnaît que l’épouse de Grosjean a remercié le pilote pour sa critique des répétitions de l’accident qu’a subi le Français à Bahreïn. La Formule 1 a contacté l’Australien et lui a proposé de se rencontrer pour parler de ce qui s’était passé.



L’Australien a critiqué la performance du FOM dans la diffusion de l’accident de Romain Grosjean à la télévision. Il a assuré que les répétitions continues de ce qui s’était passé semblaient «dégoûtantes» et «irrespectueuses envers ses proches».

Ricciardo assure également qu’il a parlé avec la femme de Romain, Marion; qu’elle apprécie vos commentaires et souligne que c’est la seule chose qui compte pour elle.

“J’ai croisé la femme de Romain, Marion, et elle a dit qu’elle appréciait mes commentaires et c’est toute la validation dont j’ai besoin », a reconnu Daniel Ricciardo dans un communiqué publié par le site américain Motorsport.com.

De plus, la direction de la Formule 1 a proposé de parler avec le pilote Renault et de clarifier ce qui s’est passé. Un porte-parole de l’administration avait déjà précisé que les rediffusions avaient été diffusées une fois qu’ils savaient que Grosjean allait bien, mais ils iront plus loin et en discuteront avec Ricciardo en personne.

“Ils ont proposé de me parler et c’est une offre que j’accepterai aujourd’hui”, avait-il expliqué juste avant de les rencontrer. “Il est évident qu’après la course j’étais encore, non seulement un peu agité, mais j’ai aussi dû analyser ma propre carrière et cela ne me semblait pas être le bon moment”, a-t-il poursuivi.

Le pilote australien est prêt à écouter les arguments qui lui sont proposés. Mais, pour le moment, il ne semble pas que son opinion ait changé par rapport à la semaine dernière.

“Je les écouterai, j’écouterai leurs raisons et nous partons de cette base. Je suis heureux de les entendre, je suis heureux qu’ils m’apprennent. Mais je suppose ma posture n’a pas changé. Je pense que quand ils l’ont mis une fois et qu’on l’a vu sortir de la voiture pour aller à la voiture médicale, c’était tout ce qu’il fallait voir », a expliqué Ricciardo.

“Je l’ai trouvé inconsidéré envers sa famille, mais il était aussi une distraction pour nous. Chaque fois que nous allions au garage et essayions de savoir ce qui se passait, la seule chose que l’on voyait, c’était les répétitions infinies », a rappelé le pilote Renault à la fermeture.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard