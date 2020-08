Ce n’est un secret pour personne que les équipes de Formule 1 propulsées par Ferrari ont été compromises par l’accord controversé FIA-Ferrari qui a gravement réduit l’efficacité des PU avec le badge du cheval cabré qui leur est fixé.

De plus, nous n’entendrons pas de plaintes de Haas ou d’Alfa Romeo de sitôt, car les accords de non-divulgation prévaudront certainement dans la légalité de ces partenariats. En d’autres termes, « Pas de trash sur nos Ferrari PU… jamais. »

L’une de ces clauses que l’on imagine exigerait des initiales pour s’assurer que le signataire lira effectivement ces petits caractères particuliers.

Quoi qu’il en soit, Alfa Romeo a été profondément affectée par la baisse de puissance, aggravée par un châssis C39 douteux ne faisant pas de faveur à Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi et bloqués au mauvais bout de la grille sans chemin clair vers le plus tranchant. fin.

En conséquence, le patron de l’équipe, Fred Vasseur, tempère les attentes avant le Grand Prix de Belgique de ce week-end. «Il n’est pas nécessaire de dire que tout le monde dans l’équipe travaille très dur pour apporter des améliorations à notre voiture et en extraire tout son potentiel.

«Rien ne se passe d’une journée à l’autre dans ce sport, cependant, nous devons être réalistes quant à nos attentes. Nous devons franchir ce pas à la fois, en réduisant l’écart et en continuant à pousser entre maintenant et la course finale », a ajouté le directeur de l’équipe Alfa Romeo.

Même le vétéran Raikkonen est motivé pour changer les choses et a déclaré dans la présentation de l’équipe à Spa-Francorchamps: «Nous devons continuer à travailler dur pour réduire l’écart avec ceux qui nous précèdent. Chacun doit faire sa part, dans la voiture et à l’usine, pour tirer le meilleur parti de ce que nous avons.

L’Iceman – avec zéro point à son nom – pour la première fois de sa carrière n’a pas terminé parmi les dix premiers des six premières courses depuis ses débuts avec des points pour Sauber au Grand Prix d’Australie 2001, reflétant les tristes moments à Hinwil. .