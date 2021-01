Le pilote MotoGP explique comment il a appris la nouvelle de son ancien patron

L’Italien sera le PDG de l’équipe de France en Formule 1

Davide Brivio a quitté Suzuki et le MotoGP ce même mois de janvier pour partir pour Alpine en Formule 1. Álex Rins, pilote de l’équipe qui dirigeait l’Italien, a expliqué quand et comment il avait entendu la nouvelle et a admis que c’était quelque chose qui cela l’a pris par surprise.



Rins a révélé qu’il s’était entretenu avec lui peu de temps avant que les médias ne fassent écho à sa décision. Malgré cela, l’Espagnol n’avait pas encore assimilé son départ de Suzuki lorsqu’il a été publié qu’il serait le nouveau directeur exécutif d’Alpine en Formule 1, la même équipe qui accueillera Fernando Alonso à son retour dans la catégorie reine.

“Si je suis honnête, j’ai appris la nouvelle à l’improviste presque sans l’adapter. Il m’a appelé la veille de l’annonce. Il m’a dit qu’il quittait l’équipe. Au début, je pensais que c’était une blague, mais c’est vrai et j’ai été très surpris. travail incroyable pour Suzuki et maintenant une nouvelle aventure commence pour lui », a-t-il déclaré au podcast MotoGP sur Motorsport.com.

Alpine prépare la saison 2021 avec une restructuration marquée par l’arrivée de Brivio et le départ de Cyril Abiteboul ou Jerôme Stoll. Son objectif sera de ramener l’équipe au sommet, notamment au-delà de 2022 avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

Le premier et le plus proche défi sera la bataille dans la zone médiane cette année. Avec l’arrivée du passage d’Aston Martin et McLaren aux moteurs Mercedes, le combat sera plus serré que jamais et chaque point peut être crucial pour le résultat final. Cependant, l’équipe doit être consciente non seulement de cela, mais aussi du développement de la voiture 2022, qui sera totalement différente de celle actuelle.

