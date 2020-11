Interlagos aura le GP du Brésil entre 2021 et 2025

Rio de Janeiro gère cinq options alternatives au Deodoro pour avoir sa carrière

Rio de Janeiro ne cesse de tenter d’organiser une épreuve de Formule 1. Malgré le renouvellement quinquennal d’Interlagos, du Brésil, on rapporte que la course changera de nomenclature et que Rio envisage déjà cinq scénarios alternatifs à sa proposition initiale de la Deodoro.



La semaine dernière, une annonce semi-officielle a été faite du renouvellement du GP du Brésil sur le circuit d’Interlagos, à Sao Paulo, de 2021 à 2025, tous deux inclus. Le tout dans un cadre où il était dit qu’un nouveau circuit dessiné par Hermann Tilke dans le quartier Deodoro de Rio de Janeiro serait le substitut pour organiser le GP du Brésil après l’Autodrome Jose Carlos Pace.

Le fait d’abattre tous les arbres du Deodoro et le très faible impact environnemental qui en a résulté ont fini par dissiper les idées de la F1 de visiter Rio. Malgré cela, la ville brésilienne envisage cinq nouveaux emplacements pour pouvoir construire un circuit, de l’ouest de la ville au centre même, comme le rapporte le journal italien La Gazzetta dello Sport.

De plus, du média brésilien O Globo, ils confirment que les promoteurs du possible circuit de Rio ont maintenu leur relation avec la F1 et sont à la recherche de nouvelles options et que, dès que possible, la course Interlagos changera de nomenclature et ne s’appellera plus GP du Brésil pour être officiellement connu sous le nom de GP de Sao Paulo, ce qui semble indiquer clairement que le nom de GP du Brésil est réservé à un autre événement.

Des situations similaires ont été le GP d’Europe organisé à Hockenheim, Nürburgring, Valence ou Bakou, ou le cas des doublets inattendus du calendrier 2020 renouvelé, avec le GP de Styrie et le GP de Sakhir.

