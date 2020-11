La marque lancera ses grandes R1S et R1T aux Etats-Unis à partir de juin prochain

Bien qu’il les proposera en Europe à partir de 2022, il créera des modèles plus petits pour mieux s’adapter au continent.

Rivian a considérablement élargi ses objectifs initiaux et envisage déjà d’élargir son offre avec des modèles plus petits et mieux adaptés aux marchés chinois et européen, les deux marchés qui, grâce à l’impulsion des gouvernements concernés, semblent plus réceptifs aux électrification.



Bien que nous parlions de Rivian depuis longtemps, la marque a été fondée en 2009 et n’a pas encore commencé à commercialiser ses produits. Mais les accords récents avec Amazon – à qui elle fournira 100 000 camionnettes électriques exclusives – et avec Ford semblent avoir alimenté les plans d’expansion pour l’avenir.

Ses deux premiers produits seront un gros pick-up, le R1T, ainsi qu’un gros SUV, le R1S. Ils commencent à des prix supérieurs à 70 000 $ et commenceront les livraisons aux clients en juin de l’année prochaine. L’autonomie prévue est de 480 kilomètres, en homologation américaine.

Mais le fondateur de la marque et PDG de la même, RJ Scaringe a confirmé ses plans d’expansion avec des modèles plus petits pour l’Europe et la Chine. “Ce qui motivera vraiment notre marque sur ces marchés, ce sont les modèles qu’ils suivront, plus petits et plus créateurs pour eux, qui conviendront très bien à ces marchés, en particulier en Chine”, a déclaré Scaringe.

Scaringe a déclaré que “ce ne serait pas un projet sérieux si nous ne pensions pas à la Chine et à l’Europe comme des marchés importants à long terme. Et il sera important d’avoir une usine de production en dehors des États-Unis.” Aux États-Unis, Rivian produira dans une usine Mitsubishi, où il pourra concentrer toute la production: voitures, moteurs et batteries.

Si à partir de 2022 Rivian commencera à commercialiser ses deux premiers modèles en Europe et en Chine, la marque est consciente qu’elle ne pourra atteindre un volume significatif sur ces marchés qu’avec de nouveaux modèles plus petits, bien qu’ils partageront des composants avec les R1S et R1T.

