Après la présentation du R1T, un pick-up électrique, Rivian a montré la première image de son modèle dans le segment des SUV: le R1S, qui est présenté au Salon de l’auto de Los Angeles. Les premières livraisons devraient être achevées au cours de l’été 2021.



Comment pourrait-il en être autrement avec deux modèles si proches, le Rivian R1S est très similaire au micro électriqueMais il présente un style différent du montant A. Le plus gros changement est le nouveau style de carrosserie qui a des portes arrière plus longues, un toit légèrement incliné à l’extrémité et un intérieur plus pratique pouvant accueillir jusqu’à sept personnes. .

Comme le R1T, le Rivian R1S sera proposé en plusieurs configurations. Il modèle de base Il dispose d’une batterie de 105 kWh qui alimente quatre moteurs électriques. Cette configuration confère au SUV une puissance combinée de 402 chevaux. En termes de performances, le modèle d’entrée de gamme peut accélérer de 0 à 100 kilomètres par heure en 4,9 secondes, et atteindre une vitesse maximale de 201 kilomètres par heure, lui permettant de parcourir 386 kilomètres avec une seule charge.

Il modèle de niveau intermédiaire il a une plus grande batterie de 135 kWh et une puissance de 753 chevaux. Grâce à cela, il passe de 0 à 100 en 3 secondes et a une autonomie de 498 kilomètres. Finalement, la version haut de gamme de la gamme Il dispose d’une batterie de 180 kWh et est la seule version de la R1S à venir avec un intérieur cinq places. Le modèle a également des performances légèrement inférieures, car il a une puissance nominale de 700 chevaux, il passe donc de 0 à 100 en 3,2 secondes, mais son autonomie s’étend à 659 kilomètres.

Pour son lancement, le Rivian R1S ne sera disponible qu’avec les deux packs de batteries de plus grande capacité. Il le prix de base est d’environ 57 000 euros. Les premières livraisons sont prévues pour l’été 2021.

Le modèle sera équipé d’un tableau de bord numérique de 12,3 pouces, d’un système d’infodivertissement de 15,6 pouces et d’un écran tactile de 6,8 pouces pour les passagers arrière. Le Rivian R1S est également programmé pour avoir un système de conduite semi-autonome de niveau 3.ainsi qu’une variété de «fonctionnalités de conduite autonome axées sur l’activation de modes de vie actifs».

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 21/01/2021 Premières livraisons à l’été 2021. 29/11/2018 Premières informations sur le Rivian R1S

