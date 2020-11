Offre trois batteries de capacité différente

Son autonomie peut aller jusqu’à 640 kilomètres

Le Rivian R1T est un pick-up propulsé par un moteur électrique capable de développer 764 chevaux. Il peut intégrer trois batteries différentes, dont la plus capable annonce une autonomie de 640 kilomètres. Sa production est prévue pour juin 2021, après des retards liés à la pandémie COVID-19.



L’entreprise Rivian, d’origine américaine, a été fondée en 2009, à partir de laquelle ils ont travaillé pour fabriquer, entre autres, le Rivian R1T, un pick-up électrique qui est le premier véritable rival du Tesla Cybertruck.

RIVIAN R1T: EXTÉRIEUR

le Rivian R1T Il présente un corps à quatre portes aux formes angulaires et carrées. Comme pour les autres modèles de la marque, il décrit le véhicule comme un «skateboard» dans lequel la batterie choisie est fixée, ainsi que le moteur. Partie d’une plateforme modulable capable de s’adapter à tous types de véhicules.

Concernant ses mesures, le Rivian R1T annonce une longueur de 5,47 mètres, donc elle surpasse de peu un autre de ses hypothétiques rivaux, une Mercedes Classe X qui annonce 5,34 mètres pour la même dénivelée.

En novembre 2020, Rivian a décidé d’opter pour la gamme de pneus Scorpion de Pirelli pour sa R1T et sa future R1S. La marque milanaise a développé des versions spécifiques de ses Scorpion Verde All Season, Scorpion Zero All Season et Scorpion All Terrain Plus en suivant les exigences du constructeur. Ces composés recevront le distinctif Elect, ce qui rend visible qu’ils ont des développements technologiques conçus spécifiquement pour les voitures électriques.

RIVIAN R1T: INTÉRIEUR

L’intérieur de la Rivian R1T il peut accueillir cinq passagers. L’habitacle présente un curieux design d’inspiration rétro mis en valeur par la forme du tableau de bord et les détails en bois, qui contraste avec les deux écrans numériques présents, l’un pour l’instrumentation et l’autre pour le système d’infodivertissement et autres.

le Rivian R1T Il a un coffre avant de 330 litres, tandis qu’entre la cabine et la zone de chargement, il y en a un autre auquel on accède depuis le côté du véhicule. De plus, sous le plan de chargement, une roue de secours normale apparaît.

RIVIAN R1T: MÉCANIQUE

La mécanique de Rivian R1T il est totalement électrique. Dans sa variante la plus performante, il dispose de quatre moteurs, un par roue, qui développent une puissance de 764 chevaux et un couple maximal de 1120 Newton mètres. Les deux autres versions restent à 709 et 407 chevaux, la première avec le même couple que la plus puissante et la seconde avec 560 Newton mètres.

La batterie peut être de trois capacités différentes. Le plus grand est de 180 kilowattheures et assure une autonomie de 640 kilomètres, tandis que l’option intermédiaire est de 130 kilowattheures avec une autonomie de 480 kilomètres. Il existe également une version de 105 kilowattheures.

Selon Rivian, n’importe laquelle des batteries accepte une charge rapide allant jusqu’à 160 kilowatts, ce qui signifie que nous pouvons récupérer 322 kilomètres d’autonomie en seulement 30 minutes de charge. Il équipe également un chargeur de niveau 2 pour une puissance de 11 kilowatts.

le Rivian R1T Il dispose d’une suspension avant à parallélogramme déformable et d’une suspension arrière multibras avec amortisseurs adaptatifs et ressorts pneumatiques. Cette solution a été adoptée car Rivian veut sa pick-up électrique bien performer également en dehors du tarmac, un habitat où, jusqu’à présent, aucune voiture électrique ne s’est démarquée. C’est précisément pourquoi il a une garde au sol de 36 centimètres et des angles d’attaque et de départ de 34 et 30 degrés, respectivement. La capacité de pataugeoire est d’un mètre.

Pour protéger le batteries Dans le cas où il serait décidé d’utiliser le véhicule hors route, un plancher renforcé de fibre de carbone et de Kevlar a été installé.

RIVIAN R1T: PRIX

Le prix de départ du Rivian R1T est de 69 900 euros. Sa production est prévue pour juin 2021. Le plan initial devait démarrer en 2020, mais la pandémie COVID-19 a forcé un changement de stratégie. La même chose s’est produite avec le Rivian R1S, le SUV électrique du constructeur.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 11/03/2020 La R1T utilisera des pneus Pirelli Scorpion. 04/02/2020 Rivian annonce un retard dans la production de R1T en raison d’un coronavirus. 10/01/2019 Vidéo du modèle lors d’un événement à Seattle. 27/11/2018 Premières données du modèle.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard