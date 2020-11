Deuxième victoire consécutive du pilote asturien après celle remportée à domicile

López, deuxième, a profité des mauvais résultats de ses rivaux en S-CER

José Antonio ‘Cohete’ Suárez a remporté sa deuxième victoire consécutive dans le CERA, dans un Rallye de La Nucía qui a été présenté avec des surprises, et a resserré la lutte pour le championnat contre un Pepe López qui ne pouvait être que deuxième; oui, le Madrilène a donné un «coup» au Supercampeonato grâce aux mauvais résultats de Nil Solans et Eduard Pons.



Le pilote Pravia est sorti sur les deux spéciales humides le matin de la même manière que dans la Princesa de Asturias, le pied «à bord». Un scratch et une deuxième place dans la deuxième étape –TC Plus–, seulement derrière un surprenant Jan Solans, ont permis à l’Asturien de mener le rallye avec plus de huit secondes d’avance. De plus, l’un de ses rivaux pour la victoire, Nil Solans, tombait du combat suite à une crevaison.

À partir de là, le soleil et l’asphalte sec ont pris de l’importance, et c’est Pepe López qui a réduit l’écart avec deux rayures pour terminer la boucle du matin en deuxième position générale du rallye, à 7,4 secondes de ‘Rohete’ et avec Jan Solans à la troisième place. En arrière-plan, Iván Ares a terminé quatrième et Surhayen Pernía cinquième.

Avec la boucle du soir à venir, tout indiquait que nous aurions une bataille serrée jusqu’à la fin, mais ensuite Suárez a enlevé le costume des meilleurs vêtements et, avec trois égratignures consécutives, a laissé le rallye vu pour sentence en l’absence de la dernière spéciale . À ce moment-là, López était à 14,3 secondes et Solans à plus d’une minute.

Ensuite, le deuxième passage par Pego-Petracos a dû être suspendu en raison d’un accident impliquant Jan Solans, dont le système d’éclairage est tombé en panne au début de l’étape. Plusieurs coureurs étaient déjà allés à la spéciale, parmi lesquels ceux qui risquaient la victoire –Suárez et López–, mais l’organisation a décidé de l’annuler définitivement et elle ne comptera aucun résultat.

De cette façon, «Cohete» a remporté sa deuxième victoire consécutive et la première au Rallye de La Nucía, qui était sa première participation à l’événement d’Alicante. Pepe López a terminé deuxième et Iván Ares troisième après l’accident de Jan Solans, avec Surhayen Pernía et Luis Vilariño dans le “ top 5 ” et derrière eux la Suzuki Swift R4llyS, cette fois avec Vinyes devant Pardo de seulement 1,6 seconde.

Au classement du championnat espagnol des rallyes sur asphalte, López mène avec 139 points, suivi de Suárez avec 132 points et Ares avec 114 points. En ce qui concerne le Super Championship, Pepe López a frappé la table car Eduard Pons – qui menait La Nucía – ne pouvait être que dixième et Nil Solans sixième.

Dans la Peugeot Rally Cup Ibérica, qui a atteint la dernière manche de la saison avec une grande bataille entre plusieurs pilotes, Pedro Antunes a remporté le match contre Alejandro Cachón, Sergi Francolí et compagnie pour se hisser en tant que champion. Cachón, pour sa part, a remporté la victoire à la R2 Junior Scholarship, devant Francolí.

La victoire en Swift Cup est cette fois revenue à David Cortés, bien que Miguel García ait été proclamé champion – qui était deuxième du rallye. De plus, Jorge Cagiao a suivi la tendance pour sceller une nouvelle victoire dans le Clio Trophy et l’Andalou Germán Leal a compensé le mauvais résultat des Asturies avec une nouvelle victoire en Coupe Dacia Sandero.

