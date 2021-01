La marque n’envisage pas de lancer des hybrides ou des hybrides rechargeables comme étape préliminaire

La première compagnie électrique de la firme arrivera avant 2030

Rolls-Royce a annoncé son intention de lancer un véhicule de série entièrement électrique avant la fin de cette décennie, en plus de rejeter la possibilité de mettre en vente des hybrides hybrides ou rechargeables comme étape intermédiaire. En principe, ce sera un tout nouveau véhicule construit sur la plate-forme du Phantom et qui utilisera la technologie de BMW.



La électrification l’éventail des différents constructeurs automobiles est un fait. Cependant, les deux marques britanniques haut de gamme, Bentley et Rolls-Royce, ils vont à un rythme différent. Les premiers ont déjà dit que leur premier modèle alimenté par batterie n’arriverait pas avant 2025. Et le second? Ils donnent un peu plus de temps, comme cela a été déclaré Torsten Muller-Otvos, son PDG, qui affirme qu’une voiture présentant ces caractéristiques arrivera au cours de la présente décennie, c’est-à-dire avant 2030.

“Il arrivera tout au long de cette décennie. Il correspond également parfaitement à notre marque car ce sont des voitures silencieuses et puissantes. C’est la raison pour laquelle nous allons passer directement de la combustion à l’électrification”, a déclaré Muller-Otvos à AutoNews il y a quelques semaines. , de telle manière qu’il soit confirmé que Rolls-Royce Il ne lancera pas d’hybrides hybrides ou rechargeables comme préalable à sa première électrique.

Il est probable que le Le premier véhicule électrique de série de Rolls-Royce vient remplacer le Wraith ou l’Aube, ou peut-être les deux. On sait que ce sera un tout nouveau modèle qui devrait utiliser la plate-forme Phantom comme base. De plus, Rolls-Royce utilisera la technologie électrique de BMW, en particulier celle qui sera offerte par la main de la future BMW i7. On parle déjà d’une batterie de plus de 100 kilowattheures qui permet une autonomie de plus de 500 kilomètres.

Il faut se rappeler que ce ne sera pas la première expérience électrique pour les Britanniques. En 2011, il a été présenté lors de la Salon de l’automobile de Genève une version à piles du Phantom qui a été doublée Concept 102EX. Ce prototype avait deux moteurs électriques qui développaient conjointement une puissance de 395 chevaux et un couple maximal de 800 Newton mètres. Il était capable d’accélérer de 0 à 100 kilomètres / heure en moins de 8 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 160 kilomètres / heure.

Bien que la batterie ait une capacité considérable de 71 kilowattheures, l’autonomie du 102EX Concept n’était que de 200 kilomètres. C’est précisément cela, causé par le développement limité de cette technologie qui existait il y a à peine quelques années, qui a fait Rolls-Royce garer le projet. Cependant, l’expérience acquise sert sûrement à ce qui sera sa première véritable tentative dans le monde électrique.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard