Date publiée: 28 août 2020

Haas est sur le point de bousculer la composition de ses pilotes pour 2021, Nico Hulkenberg étant invité à rejoindre l’équipe – probablement à la place de Romain Grosjean.

C’est selon la version italienne de Motorsport.com, qui rapporte que le propriétaire de l’équipe Gene Haas «a l’intention de réviser» un partenariat de pilotes qui en est à sa quatrième saison, avec Kevin Magnussen aux côtés de Grosjean qui termine une neuvième année complète de F1 à la fin. de cette campagne.

Cependant, le rapport suggère que Grosjean est sur le point de quitter le sport et de laisser la place à Hulkenberg, qui jusqu’à présent en 2020 n’a fait que quelques apparitions invitées pour Racing Point à Silverstone tandis que Sergio Perez était mis à l’écart avec COVID-19.

« Le nom de Hulkenberg était déjà dans les cahiers de plusieurs directeurs d’équipe avant l’appel de Racing Point », ajoute le rapport, tout en disant que lors du récent Grand Prix d’Espagne, des rumeurs indiquaient que l’Allemand était « sûr d’être au départ du prochain Mondial. Championnat ».

Haas, qui en est à sa cinquième saison de F1, n’a eu jusqu’à présent que trois pilotes de course. Grosjean a été omniprésent, tandis que Magnussen a été précédé en 2016 par Esteban Gutierrez.

La tenue américaine a privilégié l’expérience et la continuité et l’arrivée de Hulkenberg à la place de Grosjean, 34 ans, leur offrirait certainement l’opportunité de rester dans la même veine.

Le rapport de Motorsport.com affirme que «jour après jour, ce qui devrait être la chance la plus concrète pour Hulkenberg, à savoir l’équipe Haas, a pris forme».

Et si Haas décide de faire tout son possible et de remplacer Magnussen également, le rapport affirme que Hulkenberg pourrait être réuni avec son ancien collègue de Force India et l’homme pour lequel il a récemment suppléé à Racing Point, à savoir Perez.

L’avenir de Perez avec l’équipe qui sera rebaptisée Aston Martin l’année prochaine est incertain en raison de liens étroits avec Sebastian Vettel et si ce changement se poursuit, la présence du Mexicain sur le marché «capturera certainement l’intérêt de Haas et d’Alfa. Roméo ».

Pour ce qui est d’un duo Hulkenberg-Magnussen qui se concrétiserait, cela raviverait une rivalité amère qui a culminé en 2017 au Grand Prix de Hongrie lorsque le Danois a dit au pilote Renault d’alors de « sucer mes putes, mec » dans le stylo média en réponse à être «félicité» en tant que «pilote le plus antisportif de la grille».

