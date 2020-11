Le Français est l’homme le plus en vue de la journée après avoir subi un accident brutal

Romain est parti de son propre pied mais est hospitalisé pour prévention

Il a remporté ce prix pour la première fois en 2020 après avoir obtenu 36% des voix

Romain Grosjean a été élu pilote du jour pour le GP de F1 de Turquie 2020. Les fans ont choisi le Français comme le meilleur de la journée après avoir survécu à l’un des accidents les plus brutaux de ces derniers temps, qui va transformer le monde monde. C’est la première fois que le pilote Haas remporte cette distinction cette saison.



La course de Grosjean n’a duré que trois virages, mais malheureusement, son dimanche n’est pas passé inaperçu, puisqu’il a brutalement heurté les barrières après avoir rencontré Daniil Kvyat sur le contre-droit. Sa voiture a été incendiée et même divisée en deux après le choc brutal.

Heureusement pour lui et pour tout le monde, il a pu sortir seul en 27 secondes dans un accident dans lequel la voiture médicale a fait un excellent travail en aidant le Français. Les conséquences de cet accident ont été plusieurs brûlures à la main et au pied, sans aucun doute un moindre mal après cet impact brutal.

Le fait que Grosjean ait commencé seul a montré aujourd’hui à quel point la sécurité a augmenté en Formule 1 ces dernières années. Le halo a aidé le Français à protéger son cou, sans lequel il aurait pu être très mal en point, comme Lewis Hamilton l’a déjà expliqué après la course.

L’accident de Grosjean a provoqué un drapeau rouge qui a forcé la course à s’arrêter pendant plus d’une heure pour transférer le Français au centre médical le plus proche et réparer les barrières qui avaient été détruites après l’impact. En ce moment, Grosjean est hospitalisé, mais avoir démarré seul et consciemment a été synonyme de tranquillité pour tout le paddock pour pouvoir concourir avec succès pour le reste de la course.

