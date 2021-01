Le pilote catalan est satisfait du fonctionnement de sa voiture ce lundi

Malgré les problèmes d’aujourd’hui, il reste dans le top 10 du général

Son coéquipier, Sébastien Loeb, est monté à la septième place

Nani Roma a perdu du terrain dans la deuxième étape du Dakar 2021. Le pilote espagnol se sent heureux de l’étape qu’il a réalisée mais assure que les problèmes de navigation qu’ils ont rencontrés ont complètement conditionné sa journée. Malgré cela, les sentiments ont été positifs et ils espèrent continuer dans cette dynamique au sein du Top 10 général.



La Roma est restée dans le top 10 du classement général malgré une journée difficile. Le Catalan estime avoir fait du bon travail aujourd’hui, face à des conditions très difficiles. La voiture s’est bien déroulée et c’est une bonne impression pour le reste du test.

“C’était une très bonne étape, mais aussi compliquée. Nous avons eu des conditions et un terrain difficiles, mais c’était bien de tester la Hunter et nous sommes satisfaits du fonctionnement de la voiture”, a déclaré Roma après avoir conclu la deuxième étape du Dakar .

Les problèmes de navigation ont complètement conditionné cette deuxième étape pour lui, et il remarque que dans ce type de course, la vitesse n’est pas le plus important. Cependant, Rome termine sur de bons sentiments ce lundi et espère continuer dans cette voie dans les prochains jours.

«Nous avons perdu du temps à cause de problèmes de navigation, mais tout cela fait partie de la conduite sur ce type de terrain. Non seulement la vitesse compte, la navigation est également essentielle. Dans l’ensemble, ce fut une journée positive, même si la météo Je ne l’ai pas montré du tout. Pour ma part, je me sens positif sur tout ce que j’ai appris aujourd’hui », a déclaré Roma pour conclure.

En revanche, Sébastien Loeb, son coéquipier BRX de Nani Roma, a fait un pas en avant dans la course après avoir terminé sixième aujourd’hui. Le neuf fois champion du monde des rallyes est septième du classement général après la conclusion de la deuxième étape.

