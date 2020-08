Date publiée: 24 août 2020

L’ancien patron du sport automobile de Mercedes, Norbert Haug, pense que Ron Dennis mérite plus de crédit pour son succès précédent avec McLaren.

Dennis, l’ancien fondateur, président et PDG du groupe McLaren, a été directeur d’équipe de l’équipe McLaren F1 entre 1981 et 2009, transformant l’équipe en une force gagnante du titre.

En fait, pendant le temps de Dennis en tant que directeur de l’équipe, McLaren a remporté sept championnats des constructeurs et dix championnats des pilotes, emmenant des noms légendaires tels que Niki Lauda, ​​Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Hakkinen et Lewis Hamilton à la gloire du championnat.

Haug, quant à lui, a rejoint Mercedes en 1990, chargé de raviver leurs références en sport automobile, et il a remporté un succès rapide dans le championnat international des voitures de tourisme dans les années 1990 alors que Haug et Mercedes emmenaient Bernd Schneider aux titres DTM et ITC en 1995.

Mercedes et Haug ont également joué un rôle clé dans la relance de DTM en 2000.

Bien sûr, les chemins de Haug et Dennis se sont croisés en Formule 1 puisque McLaren a utilisé des moteurs Mercedes de 1995 à 2014, une relation qui sera ravivée à partir de 2021.

Et Haug pense que Dennis obtient rarement le crédit qu’il devrait pour le succès qu’il a apporté à l’équipe McLaren.

Interrogé par F1-insider.com s’il était heureux que le partenariat McLaren-Mercedes revienne à partir de 2021, il a déclaré: «Je suis très heureux. Et j’aimerais aussi voir Ron Dennis, qui a pris sa retraite depuis, recevoir plus de reconnaissance pour tout ce qu’il a fait pour la Formule 1 en général et McLaren en particulier.

«Nous avons eu une grande et surtout réussie 15 ans ensemble, et les McLaren-Mercedes Silver Arrows avec Häkkinen, Coulthard et plus tard Hamilton étaient l’incarnation de la qualité en Formule 1 pendant cette période. Je serais très heureux que cela se reproduise.

«Et avec Andreas Seidl, il y a [a chance as] les choses s’améliorent à nouveau.

«McLaren a un pilote à la barre qui sait où se trouve la plus haute marche du podium et comment y arriver.

David Coulthard a récemment rappelé le «facteur de peur» que Dennis a apporté à McLaren.

«Il avait une approche clinique», a déclaré Coulthard via Channel 4.

«Quand il a commencé sa carrière de mécanicien, il n’aimait pas que les gens aient les mains sales. Toute cette approche de la préparation des voitures était une vision plus axée sur la science plutôt que sur la vieille méthode de garage graisseuse.

«Il ne fait aucun doute qu’il a donné le ton. Il s’attendait à ce qu’un équipage motivé soit là pour mettre pleinement à profit ses compétences.

«Le monde a changé, mais à bien des égards, on peut dire qu’il a gouverné avec un facteur de peur.

«S’il voyait quelqu’un dans le garage avec les mains dans les poches, il disait:« Je ne te paie pas pour rester les mains dans les poches », il y avait toujours des choses comme ça.

«Il avait une vision si claire de ce à quoi il s’attendait et avait des normes si élevées que tout le monde était un peu nerveux.»

