La pilote australienne est la championne des rallyes de son pays

Partagera l’équipe avec le champion de rallycross Johan Kristoffersson

Molly Taylor est la dernière addition de l’équipe Rosberg Xtreme Racing à participer à la première saison Extreme E. Avec cette annonce, RXR complète son partenariat de pilotes. Le cavalier australien partagera la tenue avec Johan Kristoffersson.



Taylor est la championne australienne des rallyes, la seule femme à avoir remporté le championnat à ce jour. En 2013, elle est devenue la première pilote de rallye féminine internationale au classement mondial des rallyes. De plus, elle a terminé troisième l’année suivante au Rallye de Finlande et est devenue la première femme du Junior WRC à terminer sur le podium.

«C’est incroyable de rejoindre Rosberg Xtreme Racing et Extreme E dans cette nouvelle aventure. Je suis très heureux de pouvoir à nouveau concourir sur la scène internationale et de faire partie d’une équipe et d’une catégorie complètement nouvelles», a déclaré Molly.

Nico Rosberg l’a accueilli dans son équipe. “Accueillir une coureuse aux talents de Molly est passionnant pour nous. Son expérience et son succès dans les courses hors route parlent d’eux-mêmes. Ses activités pour lutter contre le changement climatique et promouvoir l’égalité des sexes rendent sa participation RXR “, a complété l’ex-pilote allemand.

La campagne sportive de Taylor s’est poursuivie dans son pays, où il a remporté en 2016 le titre de champion d’Australie des rallyes. Taylor est une ambassadrice du programme FIA ​​Girls on Track, une initiative créée pour soutenir l’entrée des femmes dans le monde du sport automobile.

«En plus de lutter contre le changement climatique, je suis ravi de travailler ensemble en équipe et en catégorie pour promouvoir l’égalité. Une partie du sport automobile est qu’une fois que vous mettez un casque, votre sexe devient sans importance et le chronomètre n’a aucun parti pris. Insista Molly.

“Il reste encore beaucoup à améliorer, le RXR et l’Extreme E offriront de nouvelles opportunités pour remodeler l’image de notre sport aux yeux des fans. Je suis ravi de faire partie de ce projet”, a ajouté le pilote.

Extreme E débutera sa première saison en Arabie saoudite en mars avec un calendrier de cinq événements qui culminera en Argentine en décembre.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard