Le pilote suédois est trois fois champion du monde de Rallycross

Dans les prochains jours, ils annonceront leur coéquipier

Rosberg Xtreme Racing a annoncé son premier pilote Extreme E – le triple champion du monde de rallycross Johan Kristoffersson.



Le conducteur suédois se joint à RXR pour la campagne inaugurale de la catégorie qui verra des SUV électriques concurrencer dans des environnements éloignés du monde entier pour attirer l’attention sur les effets croissants du changement climatique.

“Nous sommes ravis d’accueillir un pilote issu du palmarès de Johan dans la famille RXR”, a déclaré Rosberg, fondateur et PDG de l’équipe.

«En tant qu’ancien pilote et maintenant fondateur de l’équipe, j’ai un grand respect pour ce que Johan a accompli dans le sport automobile jusqu’à présent. Nous avons l’un des meilleurs pilotes tout-terrain au monde, ce qui ajoute à la passion de notre équipe pour la course et engagement à promouvoir un changement social positif », a ajouté l’Allemand.

À 31 ans, Kristoffersson est le pilote le plus décoré du monde de rallycross de l’histoire. Depuis son arrivée au World RX en 2014, Kristoffersson a accumulé 24 victoires en seulement six saisons de course. L’expérience du Suédois dans les courses hors route multi-voitures est combinée avec les courtes courses roue à roue qui auront lieu lors de chaque X Prix.

“Je suis incroyablement fier de rejoindre l’équipe. L’Extreme E est une nouvelle catégorie de course et un défi qui visitera des endroits impressionnants pour aider à sensibiliser à la pollution environnementale dont nous souffrons. En tant que pilote, vous voulez toujours être entouré de vainqueurs et l’équipe est attaché à la victoire. Nous avons beaucoup de préparation avant le début de la saison en mars 2021 “, a-t-il déclaré.

En plus de ses réalisations en World RX, la carrière de Kristoffersson comprend des succès en course sur piste, montrant sa capacité d’adaptation à de nouveaux défis au volant.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard