L’Italien reviendra avec Marini et Salucci après avoir remporté l’édition 2019 à Abu Dhabi

Le trio s’est imposé dans la catégorie Pro-Am à bord de leur Ferrari 488 GT3

Le test aura lieu le 9 janvier et change de siège à Bahreïn en raison de la pandémie

Valentino Rossi participera à nouveau aux 12 Heures du Golfe en janvier prochain avec Luca Marini et Alessio Salucci. Le trio italien, dirigé par le septuple champion du monde MotoGP, s’est imposé l’an dernier à Abu Dhabi et est confiant de défendre avec succès la couronne à bord de sa Ferrari 488 GT3, cette fois à Bahreïn.



Rossi, Marini et Salucci ont remporté la victoire dans la catégorie Pro-Am l’an dernier sur le circuit de Yas Marina. Malgré une panne électrique à quatre heures de la fin, personne n’a pu battre le trio transalpin, qui a également atteint la troisième place du classement général, juste derrière le duo Audi, indéniable tout au long du test.

Le 9 janvier 2021, ils retourneront dans le golfe Persique pour défendre la victoire, bien que cette fois les 12 Heures se déroulent à Bahreïn, la pandémie ayant contraint à changer le lieu de l’événement, ainsi que la date, depuis un mois plus tard que d’habitude. Une fois de plus, ils seront en compétition avec la Ferrari 488 et sous le nom de Monster VR46 Kessel.

Rossi a donné la priorité aux 12 Heures de Bahreïn au rallye de Monza, même si pour le moment on ne sait pas si l’Italien jouera la dernière manche du WRC; les dates, heureusement, ne coïncident pas. Bien sûr, le Championnat du Monde MotoGP sera représenté au test de Monza, puisque son futur partenaire de Petronas Yamaha en 2021, Franco Morbidelli, participera à une Hyundai i20 R5.

Rossi et Marini termineront une étape ce week-end à Portimao, dernière manche du Championnat du monde moto 2020. Celui de Tavullia termine son périple de 15 ans dans l’équipe officielle Yamaha, pour faire place à Fabio Quartararo, avec qui il échangera sa place en 2021. De son côté, Marini affrontera sa dernière course en Championnat du Monde Moto2, avec des options à venir Champion du Monde. En 2021, il fera le saut en MotoGP avec Ducati et Avintia.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard