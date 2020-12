Le pilote britannique George Russell continue de faire son travail à la perfection, remplaçant Lewis Hamilton au Grand Prix de Sakhir. Ce soir, il a de nouveau obtenu le meilleur temps à l’entraînement.

Avec un record de 54 713, le jeune pilote a mené la séance bien qu’il n’ait pas amélioré le record de la première journée, principalement en raison du fait que les commissaires n’avaient pas autorisé la sortie de piste au virage 8.

Encore une fois en deuxième place était Max Verstappen, cette fois à 0,128s, plus proche de la différence avec George Russell lors de la première séance. Le Néerlandais s’est démarqué par son rythme soutenu et solide sur les longues descentes.

La troisième place est revenue à Sergio Pérez de Racing Point, qui avait également un bon rythme, ne restant qu’à 0,153 seconde du pilote Mercedes. Encore une fois, Checo présente ses références dans ce circuit.

La quatrième position est revenue à Esteban Ocon de Renault, se disant également présent en tant qu’équipe pour les qualifications et la course.

La cinquième place est revenue à Alex Albon de Red Bull, suivi de Daniil Kvyat d’AlphaTauri, Lance Stroll de Racing Point, Daniil Ricciardo de Renault, Pierre Gasly d’AlphaTauri et clôturant le top 10, Carlos Sainz de McLaren.

Finn Valtteri Bottas a eu une nuit très amère, avec piste et sorties bloquées. En fait, c’est le pilote qui a annulé les tours les plus rapides avec six, après avoir dépassé les limites de la piste au virage 8.

Le duo Alfa Romeo, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi, ont terminé aux douzième et treizième places, suivis par Kevin Magnussen de Haas, Nicholas Latifi de Williams et Sebastian Vettel de Ferrari. Le pilote allemand a effectué plusieurs pirouettes et départs sur piste pendant la séance.

Les trois dernières places sont allées à Lando Norris de McLaren, Pietro Fittipaldi de Haas et Jack Aitken de Williams. Pendant ce temps, Charles Leclerc n’a pas participé à cette session en raison d’un problème dans l’arbre de transmission du SF1000.

Les pilotes McLaren ont eu des problèmes avec le moteur. Cela a principalement affecté Lando Norris, qui n’a pu boucler que 14 tours. Les pilotes qui virent le plus étaient Daniil Kvyat et Jack Aitken avec 58 virages.

Demain à 17h00 débutera la troisième et dernière séance d'essais gratuits et plus tard à 20h00 le classement du Grand Prix de Sakhir.

Heures dans tous les pays.

Voici les moments de la session:

Sakhir GP – Essais gratuits 2

Pos.Pilotes Equipe Nationale Time Gap Tours Epreuve 1 G.Russell Mercedes GBR 54.713 -.— 48 2 M. Verstappen Red Bull HOL 54.841 +0.128 43 3 S.Pérez Racing Point MEX 54.866 +0.153 52 4 E. Ocon Renault FRA 54.940 +0.227 50 5 A. Albon Red Bull TAI 55.036 +0.323 42 6 D.Kvyat AlphaTauri RUS 55.068 +0.355 58 7 L. Stroll Racing Point CAN 55.104 +0.391 44 8 D. Ricciardo Renault AUS 55.124 +0.411 47 9 P. Gasly AlphaTauri FRA 55.133 +0.420 48 10 C. Sainz McLaren ESP 55.258 +0.545 39 11 V.Bottas Mercedes FIN 55.321 +0.608 52 12 K.Räikkönen Alfa Romeo FIN 55.484 +0.771 54 13 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 55.533 +0.820 57 14 K. Magnussen Haas DIN 55.738 +1.025 49 15 N. Lafiti Williams CAN 55.784 +1.071 52 16 S.Vettel Ferrari ALE 55.830 +1.117 43 17 L.Norris McLaren GBR 56.031 +1.318 14 18 P. Fittipaldi Haas BRA 56.110 +1.397 56 19 J. Aitken Williams GBR 56.260 +1.547 58 NC C. Leclerc Ferrari MON -: –.— -: –.— 2