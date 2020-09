George Russell était reconnaissant pour le système de protection du pilote Halo de Formule 1 après avoir heurté une roue qui s’est détachée de l’Alfa Romeo d’Antonio Giovanazzi lors du Grand Prix de Belgique.

Giovanazzi a perdu le contrôle à la sortie de Fagnes au 11e tour et est entré en collision avec la barrière. Sa voiture et une roue détachée ont rebondi sur la piste dans la trajectoire de Russell’s Williams. Incapable de l’éviter, il s’est écrasé dans la roue et a heurté une barrière de l’autre côté de la piste.

Bien que la roue n’ait pas heurté le Halo de Russell, le pilote Williams a déclaré que l’expérience l’avait rendu heureux.

«J’ai vu Antonio frapper le mur et j’ai réussi à avoir une seconde pour décider d’aller à gauche ou à droite», a expliqué Russell. «Je pense que tout à coup, il s’est fait renverser par l’une de ses roues arrière et cela a lancé et a heurté ma voiture.

«J’étais condamné si j’allais à droite comme je m’étais écrasé contre lui et j’étais condamné si j’allais à gauche parce que j’ai heurté ses roues. Donc, pendant une fraction de seconde, c’était assez effrayant de voir cet énorme pneu arrière voler à travers le circuit sans aucune idée de l’endroit où il allait aller.

«Je suis donc reconnaissant pour le Halo, car évidemment je sais avec le recul, même si cela s’était dirigé vers moi, j’aurais été en sécurité. Nous sommes donc tous très chanceux d’avoir ce système. »

La roue s’est détachée de la voiture de Giovanazzi alors qu’elle était attachée aux voitures par des attaches, qui ont été renforcées ces dernières années. Russell pense que davantage de travail peut être fait pour aider à prévenir des accidents similaires à l’avenir.

«En fait, je trouve plus surprenant que cela ne se produise pas plus souvent», déclare Russell. «La quantité de force à laquelle vous frappez les barrières, vous avez besoin de quelque chose d’incroyablement impressionnant pour pouvoir le tenir. Et évidemment, c’est ce vers quoi nous devons travailler.

«De toute évidence, j’ai été malheureux d’avoir heurté ma voiture aujourd’hui, mais cela pourrait heurter un commissaire ou quelqu’un dans la foule, s’il y avait du monde là-bas aujourd’hui. C’est donc la chose la plus importante.

«Année après année, la Formule 1 prend des mesures massives en matière de sécurité. Et de chaque incident, vous apprenez les limites. C’est juste quelque chose qui doit être amélioré. »

