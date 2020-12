Le Britannique est resté 26 millièmes de Valtteri Bottas

Il anticipe une course différente, dans laquelle il donnera tout à la recherche de sa première victoire

Sa séquence de 36-0 contre ses coéquipiers en qualifications est terminée

George Russell est resté aux portes du pôle dans le GP de Sakhir. Le Britannique a terminé 26 millièmes derrière le meilleur temps de Valtteri Bottas, à ses débuts pour Mercedes, et partira demain de la deuxième position. Pour la première fois depuis qu’il est en Formule 1, Russell a perdu face à son coéquipier en qualifications.



Russell est heureux même s’il n’a pas pu décrocher la pole, car en FP3, il n’a pas du tout eu un bon feeling. Le remplaçant de Lewis Hamilton assure qu’au fond, il est quelque peu pénible de manquer le meilleur temps pour si peu, mais il maintient que dépasser Bottas n’est pas facile, car il se souvient qu’il est un pilote qui a parfois mis un pilote en difficulté. sept fois champion du monde.

“Je suis content, je m’habitue encore à la voiture. C’était très étrange, J’ai dû désapprendre ce que j’ai appris à Williams pour en savoir plus sur la Mercedes, qui est conduite d’une manière très différente. J’ai fait beaucoup de choses en FP3 et ça ne s’est pas bien passé pour moi et j’aurais été heureux de n’atteindre que Q3 », a déclaré Russell dès qu’il est sorti de la voiture.

“C’est un peu déchirant de ne pas avoir obtenu le pôle, mais si vous me l’aviez dit il y a une semaine, je ne l’aurais pas cru. De plus, Valtteri est un pilote qui a mis beaucoup de pression sur Lewis ces dernières années », a-t-il ajouté.

Demain, Russell partira pour la première fois depuis ses jours en Formule 2 au premier rang de la grille. George ne verra aucune voiture devant au moment du départ et pour lui, ce sera une course très différente. Cependant, il donnera tout pour tenter de décrocher son premier podium et même sa première victoire en Formule 1.

“Je n’ai pas beaucoup de monde devant moi, c’est quelque chose que je n’ai pas vécu depuis longtemps. Demain nous devons essayer de contrôler la course, je vais tout donner et nous verrons ce que nous pouvons faire”, a expliqué George pour conclure.

Aujourd’hui, Russell a perdu la séquence qu’il chérissait contre ses coéquipiers en qualifications. Pendant 36 samedis consécutifs, le Britannique avait été plus rapide que Robert Kubica et Nicholas Latifi. C’était la troisième plus longue séquence de l’histoire de la Formule 1, après les 56 de Michael Schumacher entre 1992 et 1995 et les 44 d’Ayrton Senna entre 1985 et 1988.

