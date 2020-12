Le pilote britannique a réalisé un meilleur temps de 54”546

Les Red Bulls sont en place; Bottas, trois dixièmes derrière Russell

Sainz a dû se contenter de la treizième place

George Russell a fait ses débuts en Mercedes W11 avec le meilleur temps lors de la première séance d’essais libres du GP Sakhir F1 2020. Le pilote britannique a battu les Red Bulls et Valtteri Bottas pour rêver en grand pour le reste du week-end. de semaine. Carlos Sainz, treizième.



C’était une première séance d’essais libres qui a servi de premier contact avec le circuit de Bahreïn «extérieur» pour tous les pilotes, mais surtout pour George Russell avec la Mercedes, Pietro Fittipaldi avec les Haas et Jack Aitken avec les Williams. N’oubliez pas que Lewis Hamilton et Romain Grosjean ne participeront pas à ce Grand Prix.

La piste de Bahreïn a été présentée dans des conditions similaires à celles vécues la semaine dernière: l’asphalte était complètement sec, comme d’habitude, et à une température de 30 ° C en début de séance. Il n’y avait pas de temps à perdre dans ces FP1, étant donné qu’il s’agissait d’un «nouveau» circuit.

A cette occasion, le responsable de l’inauguration de la piste était Antonio Giovinazzi, suivi de Lando Norris et Pietro Fittipaldi. Rares sont ceux qui ont décidé de sortir sur la piste dans les premières barres pour faire un tour d’installation – certains même deux -, même s’il a fallu attendre quelques minutes pour voir le premier tour chronométré.

Carlos Sainz a été le premier à oser établir un record chronométré. Le Madrilène partait avec des pneus durs et réalisait un prudent 1’05”259, améliorant son deuxième tour à 56”631. Il faut s’habituer à voir des records en dessous de la minute ce week-end, ce qui n’est pas très courant dans la Formule 1 moderne.

Lando Norris a chuté de deux dixièmes derrière l’Espagnol lors de sa première tentative sur pneus durs, et George Russell a commencé très prudemment sur pneus tendres lors de son premier relais avec la Mercedes. Quelques minutes plus tard, Daniel Ricciardo, avec des softs, classé premier avec un temps de 56”194, s’améliore ensuite à 55”845.

Sans surprise, les qualifications tournaient à l’envers avant d’atteindre la demi-heure, alors que Valtteri Bottas enfilait un train de pneus tendres et arrêtait le chronomètre à 55”154, près de sept dixièmes plus rapide que Ricciardo. Max Verstappen, également en softs, a commencé avec un 55”633, rapidement chuté à 55”350.

Alexander Albon prend rapidement la troisième place avec un temps de 55”507, derrière seulement Bottas et Verstappen, et devant Renault, Daniil Kvyat et George Russell. Les McLaren étaient un peu loin, mais Sainz et Norris ont tous deux commencé avec un premier relais plein de tours avec des pneus durs.

Lorsque les McLaren ont testé le pneu tendre, vers la moitié de la séance, l’histoire a changé. Carlos Sainz est remonté à la sixième place avec un 55”757 et Lando Norris a terminé huitième avec un 56”078, même si les temps n’ont pas été complètement compétitifs, puisque Pierre Gasly a réalisé un 55”313 en même temps il est temps d’être deuxième.

À ce moment précis, Russell a monté le deuxième train de pneus tendres du week-end sur sa W11 et a réalisé un impressionnant 55”030 avec lequel il s’est automatiquement hissé en haut des feuilles de temps. Bottas a également utilisé une deuxième série de softs, mais n’a pas réussi à améliorer ses records.

Ensuite, Max Verstappen a retracé la stratégie de la Mercedes et, avec un deuxième jeu de soft, il a été le premier à franchir la barre des 54 secondes. Le pilote néerlandais a fait un 54”848 et devance la Mercedes. Bottas s’améliorera plus tard à son huitième tour sur pneus tendres pour rester à seulement deux centièmes de Max.

Mais il y avait encore beaucoup à faire. Une bonne preuve en est que, à 25 minutes de la fin de la séance, Alexander Albon a inscrit un 54”811 avec lequel il s’est placé premier, et Daniil Kvyat a réalisé un 55”011 avec lequel il s’est placé par devant George Russell. Il restait encore beaucoup de tissu à couper dans cette séance.

George Russell, à son douzième tour avec la deuxième série de softs, s’est amélioré à nouveau à 54”546 et est revenu en première position. Max Verstappen, pour sa part, a fait de même sur le huitième tour du pneu à 54”722 pour être deuxième. Bottas a également essayé, mais a de nouveau commis une erreur et ne s’est pas amélioré.

Ce serait la dernière tentative pour se qualifier pour les «coqs», alors Russell a conservé la première position jusqu’à la fin de la session. Le Britannique était un dixième plus rapide que Max Verstappen, deux dixièmes plus rapide qu’Alexander Albon et la différence par rapport à son coéquipier est passée au-dessus des trois dixièmes.

Les dernières minutes de la séance ont été concentrées sur dimanche, le calendrier a donc à peine bougé. Les AlphaTauri ont présenté leur candidature pour diriger le groupe du milieu, avec Kvyat cinquième et Gasly sixième, mais le groupe du milieu a encore une fois été très serré: les Renault, les Ferrari et les Racing Points, proches de l’AlphaTauri.

Carlos Sainz a dû se contenter de la treizième place à cette occasion, plus d’une seconde derrière la tête, et Lando Norris était seizième – derrière l’Alfa Romeos. Les recrues Pietro Fittipaldi et Jack Aitken ont été respectivement dix-neuvième et vingtième – les seuls avec des temps de 57 ” -.

