Les Britanniques remplaceront l’actuel champion du monde, positif pour le covid-19

Le 63 révèle comment s’est déroulée la conversation avec Toto Wolff pour faire le saut vers Mercedes

George Russell a abaissé ses attentes pour ce week-end au GP F1 2020 de Sakhir, où il remplacera un Lewis Hamilton qui a été testé positif au covid-19. Le 63 a révélé une anecdote curieuse sur la manière et à quelle heure il a parlé avec Toto Wolff, le patron de Mercedes, de la réalisation de cette substitution.



Russell n’a jamais perdu contre un coéquipier en qualifications après 36 samedis de Formule 1, mais il n’a jamais non plus marqué de point dans la catégorie reine. Le Britannique voulait soulager la pression avant ses débuts chez Mercedes et exclut que la victoire ou le podium soient ses objectifs à Sakhir.

“J’essaierai de faire de mon mieux, mais je n’ai aucun objectif pour ce week-end et aucune attente. Ce ne sera pas facile. Chez Williams, je connaissais la voiture, les ingénieurs et les mécaniciens depuis plus de deux ans”, a analysé Russell.

Le circuit extérieur de Bahreïn, sans précédent en F1, n’aidera pas un Russell qui a couru il y a à peine quatre jours à Sakhir avec l’équipe Williams, où il se trouve depuis début 2019 et où, en principe, il sera jusqu’à la fin de 2021.

Il faut rappeler que ce remplacement de Russell présente un intérêt particulier étant donné que Hamilton n’a pas encore signé le renouvellement avec Mercedes pour 2021 et que son contrat expire dans 28 jours.

Sur un ton plus décontracté, Russell a révélé que Toto Wolff, le patron de Mercedes, l’avait appelé aux petites heures du matin dans la nuit de lundi à mardi de cette semaine pour lui proposer de faire le saut, sporadiquement, à Mercedes.

“J’ai reçu un appel de Toto mardi matin à deux heures du matin et … il était dans la salle de bain, ce qui était un peu gênant”, a conclu Russell.

