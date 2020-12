Russell donne un récital authentique lors de sa première avec Mercedes avant un Bottas disparu

Le Britannique mérite de garder la voiture de Bottas sur sa grande chance

Récital de George Russell lors de sa première avec Mercedes. Le Britannique a profité de l’occasion de sa vie pour grandir et montrer son talent et a balayé Valtteri Bottas à Sakhir. Remplacer un septuple champion du monde n’est pas une tâche facile, mais Russell a rempli son rôle avec brio et a lancé l’un de ces messages qu’il est important d’envoyer en matière de Formule 1.



Russell était le pilote que le fan demandait en remplacement de Hamilton. Quelqu’un pour mettre Bottas sur les cordes. Toto Wolff nous a exaucé le souhait et Russell a rempli son rôle. George, appelé à être le futur successeur de Lewis, n’a pas déçu.

Il a commencé à rendre Valtteri nerveux à partir de vendredi et hier, il n’était qu’à 26 millièmes du pôle de Bottas. À cela, il a ajouté un début brillant, dans lequel il a «mangé» Bottas pour mener dès le premier tour.

C’est le premier échec sérieux que Mercedes a connu de toute l’année et il se produit juste dans une course clé, celle des débuts de George Russell avec eux. Toto Wolff, chef d’équipe, a expliqué que ce qui s’est passé était dû à un échec de communication.

«Une partie du garage n’a pas entendu l’appel. Nous avions un interphone et une radio cassés et ils ne savaient pas qu’une voiture arrivait. Nous avons mis les mauvais pneus sur la voiture de George et les vieux pneus sur celle de Valtteri. mais nous sommes tous humains », a déclaré Wolff.

“La course de George, je pense, était un conte de fées. Il a conduit une course brillante et aurait pu gagner. Il dominait. Mais son heure viendra. Valtteri n’a pas eu une bonne journée aujourd’hui et nous allons découvrir pourquoi. La fin de la saison l’a toujours étouffé et il faut analyser pourquoi », a insisté Wolff.

Après la course, Russell avait l’air totalement dévasté. Un dimanche où il a tout fait pour se défendre contre Bottas, il a perdu sa victoire sans faute de sa part. Malgré son état, oui, George n’a pas perdu la classe qui l’a caractérisé tout au long de sa carrière.

“Détruit, absolument détruit. Ce n’était tout simplement pas nécessaire ce soir, mais je suis fier du travail que nous avons fait là-bas. Nous aurons notre chance un autre jour. Félicitations à Checo. Personne ne mérite la victoire autant que lui”, a-t-il partagé sur Twitter.

