Les Britanniques ne descendent toujours pas de la première position avec la Mercedes

Bottas, onzième, n’a pas réussi à boucler un bon tour en softs

Verstappen a terminé deuxième, plus d’un dixième derrière Russell

Carlos Sainz a réussi à entrer dans le “ top 10 ” de cette session

George Russell a dominé la deuxième séance d’essais libres du GP de Sakhir F1 2020. Le pilote britannique a battu Max Verstappen et n’a toujours pas abandonné la première place lors des deux séances qu’il a disputées aux commandes de la Mercedes W11; Valtteri Bottas, très erratique, n’a pas réussi à boucler un bon tour en soft et a terminé onzième.



Dans des conditions similaires à celles de la première séance d’essais libres, l’asphalte du circuit «extérieur» de Bahreïn était complètement sec et à une température de 26 ° C. Bien sûr, avec une différence notable: la direction de course a décidé de contrôler les limites de la piste au virage 8.

Cette fois, le nouveau venu Pietro Fittipaldi était en charge de l’inauguration de la piste avec des pneus moyens. Le Brésilien ne voulait pas perdre de temps et, après un premier tour d’installation, il s’est mis à réaliser les premiers tours de la séance: il a d’abord fait 57”855 puis amélioré à 56”949.

Les Alfa Romeos ont été les prochains à apparaître sur la piste et ont amélioré les temps de Fittipaldi, mais ils dureraient peu en haut du tableau des temps, puisque Carlos Sainz est sorti en piste avec un jeu de pneus moyens et a marqué a 55”699; Lando Norris a fait 56”031 lors de sa première tentative avec les médias.

Lorsque les Racing Points sont apparus – avec les moyens -, les choses sont devenues très serrées dans la zone noble. Sergio Pérez a un temps de 55”668 et Lance Stroll de 55”679, qui a placé les trois premiers en quelques centièmes. Cependant, les Renault, également avec des moyens, ont battu tout le monde pour se placer dans les deux premières positions.

Les Ferrari ont également commencé avec des pneus moyens pour une première tentative et Sebastian Vettel et Charles Leclerc ont connu des revers. L’Allemand est sorti du virage 2 et le Monégasque, qui s’est bien amusé dans le premier secteur, a subi une panne mécanique – heureusement, il a pu regagner sa loge.

Après quelques minutes sans activité chez Mercedes et Red Bull, George Russell a pris la piste sur le pneu dur et a mis un 55”675, ce qui lui a mis près d’une demi-seconde de retard. Valtteri Bottas, sur les disques durs, n’a pas réalisé un bon premier tour, mais dans le second il a mis un 55”321 pour se classer deuxième.

Quelques instants plus tard, Max Verstappen a bouclé son premier tour sur pneus moyens à 55”043 pour grimper en haut du tableau. Alexander Albon n’a pas réussi à réaliser un tour compétitif lors de sa première tentative avec des moyens, mais il l’a fait en sixième pour passer à la quatrième position.

Au fur et à mesure que la session avançait, les temps se sont considérablement améliorés; bien sûr, lorsque les pilotes ont sorti le pneu souple pour un tour, le classement a complètement changé. Jack Aitken a été le premier à le faire et a amélioré ses chronos, mais il n’a pu remonter qu’à la 17e place avec Williams.

Donc, dans cette douce «guerre», George Russell a de nouveau été le vainqueur. Le Britannique a réalisé un 54”713 qui au final lui a permis de terminer la séance en première position. Une conduite impeccable jusqu’à présent pour George Russell avec Mercedes, car FP1 les a également dominés.

Cependant, il faut noter que Valtteri Bottas a réalisé un 54”506 lors de sa première tentative sur les softs, bien qu’il ait été annulé pour avoir dépassé les limites de la piste au virage 8. Le Finlandais a terminé la séance à la onzième place. , mais son meilleur temps a été dur, car il n’a pas réussi à boucler un bon tour sur soft.

Quelque chose de similaire est arrivé à Max Verstappen, qui a dû interrompre un tour sur les softs, bien qu’il ait finalement réussi à faire un tour en 54”841 pour terminer deuxième. De son côté, Sergio Pérez a terminé troisième à un millième de Verstappen, Esteban Ocon quatrième à moins d’un dixième du Mexicain et Alexander Albon cinquième.

Dans un tel court-circuit, des différences minimes étaient attendues, mais peut-être que la différence entre le premier et le dixième du FP2 ne devrait pas être d’une demi-seconde. Daniil Kvyat a terminé sixième, Lance Stroll septième, Daniel Ricciardo huitième, Pierre Gasly neuvième et Carlos Sainz dixième – un pas en avant de Madrid par rapport à Free 1 -.

En revanche, il convient de noter que ce fut une séance avec de nombreux incidents. En plus de deux tours de Sebastian Vettel et de plusieurs départs sur piste avec d’autres pilotes, il y a également eu des pannes mécaniques: Charles Leclerc n’a pas pu régler un temps en raison d’un problème dans un roulement et Carlos Sainz a eu un problème de transmission en l’absence de Il reste 25 minutes.

