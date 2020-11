La Formule 1 pourrait donc concourir sur le tracé de la ville russe

Igora Drive est déjà le troisième circuit russe avec le grade 1, nécessaire pour recevoir la F1

La FIA a décerné Igora Drive Grade 1, de sorte que la piste répond à l’exigence principale pour accueillir une course de Formule 1. Le circuit est situé à 55 kilomètres de Saint-Pétersbourg et son concepteur a été Hermann Tilke.



La piste russe a confirmé la nouvelle à travers un communiqué dans lequel ils ont également été enthousiasmés par cette nouvelle étape pour le pays dans le monde du sport automobile. Cependant, dans le calendrier provisoire de la saison de Formule 1 2021, il est envisagé que la catégorie visite Sotchi et non cette nouvelle piste.

“La licence délivrée par l’autorité supérieure signifie qu’Igora Drive a désormais le droit d’accueillir les nominations de toutes les compétitions internationales de course automobile, y compris les GP de Formule 1”, indique le communiqué publié par l’agence de presse russe TASS.

“La reconnaissance du respect des normes internationales est une autre étape importante dans le développement du sport automobile à Saint-Pétersbourg, en Russie et dans le monde en général”, conclut-il.

Il convient de rappeler que la Russie est inscrite au calendrier sans interruption depuis la saison 2014, lorsque Sotchi a rejoint la classe reine. Même ce 2020 avec le coronavirus Formule 1 n’a pas manqué son rendez-vous dans le pays. Le GP a eu lieu le 27 septembre et le vainqueur était Valtteri Bottas. Max Verstappen et Lewis Hamilton ont complété le podium.

Avec la certification Igora Drive, il existe déjà trois circuits russes pouvant accueillir un GP de Formule 1. Auparavant, il était reçu par Sotchi et Moscow Raceway. Ce dernier n’a jamais eu de course de première classe.

La construction d’Igora Drive a commencé en 2016 et est maintenant terminée. Il s’étend sur 4 084 kilomètres et dispose d’installations de karting, d’un complexe sportif, de pistes de motocross et de rallycross et d’un centre de conduite hors route.

