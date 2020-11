L’Espagnol a subi une panne mécanique en Q2 qui l’a empêché de fixer un temps

Carlos Sainz devra partir de la 15e position après une panne mécanique qui l’a empêché de marquer un temps en Q2. Un revers qui, selon le pilote lui-même, limite au maximum ses options pour demain.



McLaren savait que la fiabilité allait être l’un des points clés de la bataille pour la troisième position. Ceux de Woking ont passé un bon week-end et ont été plus rapides que leurs rivaux directs. Cependant, une panne de frein a surpris Carlos Sainz au milieu de Q2 et l’a empêché de fixer un temps.

L’Espagnol a eu un étrange blocage à l’arrière. Chez McLaren, ils enquêtent toujours sur ce qui s’est passé, mais le pilote et l’équipe signalent une défaillance du système de freinage.

«Les pannes mécaniques ne sont pas de la malchance, mais elles se produisent en compétition et en Formule 1. Mais s’il y a un jour qui ne pouvait pas arriver, c’était aujourd’hui. Je me suis senti très à l’aise tout le week-end et quand nous allions monter le pneu moyen, nous avons eu ce problème dans le système de freinage arrière. Nous ne savons pas ce que c’est exactement. Je ne peux rien confirmer parce que je ne sais pas », a déclaré Sainz sur le microphone Movistar + F1.

Un problème qui les compromet pour demain, car il sera nécessaire d’examiner comment le jeu que Carlos roulait en Q2 après le blocage a été.

“Demain, les choses seront très compliquées car le Top 10 sortira avec le pneu moyen et nous n’avons aucun avantage. Peut-être que je ne peux pas utiliser un jeu de pneu moyen car il est avec les roues bloquées et peut-être qu’il a des avions bloqués”, a-t-il décrit Carlos.

“C’est la pire chose qui puisse arriver aujourd’hui et en plus, demain, cela nous compromettra. Si nous avons perdu ce pneu moyen, cela nous laisse avec un minimum d’options. Je suis très en colère”, a déclaré Sainz pour terminer.

