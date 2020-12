Woking a été impressionné par les progrès de Carlos depuis 2019

Il assure que se sentir à l’aise au sein de l’équipe a été la clé pour le pilote espagnol

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, reconnaît que Carlos Sainz a dépassé leurs attentes à son égard depuis qu’il a rejoint l’équipe en 2019. Le manager nord-américain est très satisfait de la performance de l’Espagnol au cours de ses deux saisons avec l’équipe, et garantit qu’être immergé dans un environnement heureux a été d’une grande aide.



Carlos Sainz a concouru avec l’équipe de Woking pendant deux saisons et cela a été l’une des clés de leur «ascension». Dans une atmosphère très agréable, le Madrilène s’est senti à l’aise et aimé au sein de l’équipe, ce qui a conduit McLaren à revenir sur les podiums – cela n’était pas arrivé depuis 2014 – et à une troisième position plus que digne du championnat des constructeurs de cette année. .

Brown a apprécié le bon travail que Carlos a accompli lors de ses 38 Grands Prix en tant que pilote McLaren, et maintient qu’en termes généraux, il a été au-dessus des attentes. En outre, il est clair qu’il est essentiel pour un pilote de se sentir à l’aise au sein d’une équipe, et pas seulement à l’intérieur de la voiture.

“Il a fait un travail impressionnant et a dépassé nos attentes. Tout cela montre à quel point il est important que le pilote soit dans un bon environnement, et pas seulement dans une bonne voiture. Il a fait un excellent travail au cours des deux dernières années, et sans Je dirais certainement que cela a été au-dessus des attentes », a reconnu Brown dans des mots recueillis par le magazine britannique Autosport.

En revanche, il se souvient de la conversation qu’il a eue avec Sainz après la première qualification de l’Espagnol avec l’équipe, dans laquelle un problème externe l’a empêché de passer Q1. Brown assure que Carlos était très content de ses mots d’encouragement, et le même pilote lui a dit que très peu de patrons s’adressaient à un pilote de cette manière après ce qui s’était passé.

“Je suis allé le voir après les premières qualifications en Australie, et je lui ai dit qu’il faisait du bon travail, mais le problème que Kubica l’avait empêché de terminer le tour. Il m’a remercié pour ces mots, car selon lui, ils ne le faisaient généralement pas. beaucoup de managers vont le dire à leur pilote. C’est un pilote avec beaucoup de détermination, mais parfois il faut bien les comprendre », a expliqué Brown pour terminer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard