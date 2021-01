Carlos et Lucas ont terminé le Dakar avec une victoire dans la dernière étape

Au général, ils ont terminé troisième après une infinité de problèmes

Le natif de Madrid est heureux pour Stéphane Peterhansel et l’équipe

Carlos Sainz et Lucas Cruz ont terminé le Rallye Dakar 2021 avec une victoire dans la dernière étape, bien qu’ils ne puissent être que troisièmes du classement général. Le coureur madrilène se dit “à moitié heureux” après une course dans laquelle il a connu de nombreux problèmes.



Dans cette dernière spéciale, ils devaient faire office de «gardes» pour Stéphane Peterhansel et Edouard Boulanger, en route vers la victoire. Sainz est content pour ses coéquipiers, mais admet en même temps qu’ils n’ont pas fait du bon travail.

“A moitié heureux. Je pense qu’un podium est toujours important, mais nous ne pouvons pas être satisfaits à 100% car nous avons eu l’opportunité de nous battre pour la victoire. Nous n’avons pas fait du bon travail avec la navigation et le roadbook, nous ne l’avons pas compris et nous l’avons fait.” payé”.

“D’un autre côté, je suis content pour l’équipe et pour Stéphane. Je pense qu’il a fait un travail fantastique et il le mérite, c’est pourquoi on l’appelle Monsieur Dakar.”

“Je pense que nous n’avons pas fait la course que nous aimerions, donc nous ne pouvons pas être satisfaits. C’était très difficile pour nous de comprendre ce système de roadbook, nous avons perdu une demi-heure deux fois et au final vous ne pouvez pas gagner le Dakar comme ça”, a déclaré Sainz après avoir terminé la course. dernière étape du Dakar.

Le double champion du monde des rallyes et triple vainqueur du Dakar se lamente car il est convaincu qu’au niveau du rythme, il était en mesure de gagner, mais la navigation a été un casse-tête cette fois.

“Je pense qu’au niveau du rythme et de la vitesse nous avons fait toute la course, mais nous avons manqué de comprendre un peu mieux le roadbook”, a ajouté le pilote du X-raid.

Quant à la question habituelle de savoir s’il reviendra sur le Dakar l’année prochaine, Carlos a répondu: “Je ne sais pas pour l’instant, nous verrons quelles sont les opportunités.” Profitons pendant que nous pouvons avec le «Matador».

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard